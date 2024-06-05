李帝勳被問如果再次與具教煥合作想演什麼關係？回應引發全場爆笑：戀人、發展成多角關係

李帝勳的回應很妙，具教煥也非常機智的配合，兩位都太有想法了！XD 大家想看他們演戀人嗎？

人氣演員李帝勳和具教煥出席了昨天（4日）晚間在首爾江南區三成洞Megabox COEX舉行的電影《逃走》（另譯：逃脫）舉行的 Showcase。







《逃走》講述渴望著擁有未來的北韓士兵－奎南（李帝勳 飾）和北韓保衛部隊軍官－賢相（具教煥 飾）之間展開的殊死追擊戰，預計在7月3日上映。



主持人問：「如果下部作品還可以和具教煥合作的話，想以什麼樣的身份見面呢？（二選一）朋友VS仇人。」李帝勳陷入了思考，回答：「戀人！」立刻引發全場爆笑與尖叫，接著李帝勳又說：「沒有我想要的答案，抱歉了。」



意想不到的答案，讓一旁的具教煥也忍不住跟李帝勳握手表示讚嘆，李帝勳解釋道：「我們在電影雖然是追和被追的關係...。」具教煥附和：「打著打著就會生出感情了。」李帝勳：「不過，我們之間也有可能會有別人插足。」具教煥：「15角關係那就更好了。」兩人一來一回的默契特別好，最後具教煥還語帶保留，不再多說，引人遐想啊～～～。







▼上述訪問片段，影片定位在00:56。



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