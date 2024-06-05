邊佑錫首登韓國時尚雜誌封面！雜誌社特例提前數天發預告片：不愧是畫報匠人

大勢演員邊佑錫的新畫報從預告開始就點燃了所有人的好奇心。

4日，《Harper's Bazaar》在官方SNS上公佈了邊佑錫的海報預告，表示「預告Bazaar與邊佑錫的相遇」。《Harper's Bazaar》還表示：「'Bazaar'一直保守的秘密？ 即使《背著善宰跑》結束了也不要太失落。 Bazaar正在準備與當下最火的'他'的相遇。 」並大力預告了「Coming Soon」，「BAZAAR X BWS」。 《Harper's Bazaar》通常在前月中旬公布封面主人公，這次提前這麼久就發布預告實屬罕見。

儘管模特出身的邊佑錫曾在在各種畫報中大放異彩並被認可為「畫報匠人」，但這是他首次登上國內時尚雜誌的封面，也是《背著善宰跑》中被女主角「小素」認可的「畫報匠人」。



邊佑錫宰劇中從清爽的19歲演到了意氣風發的20歲的大學生，再到眼神中充滿故事的34歲，展示了多樣的魅力。 他的時尚雜誌首封讓「垂範們」（《背著善宰跑》CP粉的暱稱）心動不已。Varo娛樂作為邊佑錫的最大粉頭，第一時間就在預告片下留言「哎呀，耀眼」。



此外，邊佑錫將於本月8日在台灣臺北，15日在泰國曼谷，22日在菲律賓馬尼拉，28日在印尼雅加達，30日在新加坡，7月6日至7日在首爾舉行「2024亞洲粉絲見面會巡演-Summer Letter」。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞