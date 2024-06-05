《背著善宰跑》終於要去表彰休假啦！普吉島度假，人員+行程未定

2024年韓劇圈最大黑馬當屬《背著善宰跑》，掀起了全民「善宰」熱潮。 為了慶祝電視劇的巨大成功，節目組決定前往普吉島度假。

據韓媒「韓國經濟」獨家報導，《背著善宰跑》的演員和劇組工作人員將前往普吉島休假，目前眾人正在調整行程中，具體的人數和日程未定。

《背著善宰跑》講述了女主角任素（金惠奫 飾）穿越回15年前拯救最愛本命柳善宰（邊佑錫 飾）的奇幻故事，雙向奔赴、雙向救贖的羅曼史感動了廣大觀眾。 該劇已於5月28日正式落幕，第16集大結局以5.8%的收視率刷新了自身紀錄，完美收官。



《背著善宰跑》的收視率雖不及其他韓劇，但話題度和熱度一騎絕塵，播出期間基本上維持在了話題榜榜首，男主角邊佑錫更是一夜爆紅，連續4週稱霸演員話題榜。 最近為了滿足無數觀眾，節目組還特意開了快閃店、舉行團體觀影等活動。 邊佑錫的粉絲會門票也光速售罄，展現了大勢面貌。



《背著善宰跑》不僅在韓國本土，在海外也受到了極大的關注。 通過全球OTT平臺Rakuten Viki面向全球觀眾公開后，在包括美國在內的109個國家連續6周排名第一。

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