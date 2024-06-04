柳演錫在《百想藝術大賞》為李順載落淚，公開原因：他是我的恩師

看過今年《百想藝術大賞》的觀眾們，肯定忘懷不了現年韓國年齡90歲的資深演員李順載，現場演出話劇的表演，而當時鏡頭捕捉到最受感動的台下觀眾是演員柳演錫。

李順載獻上特別表演「何謂藝術？」，當場表演話劇演出「試鏡」劇情，表達自己1965年演話劇出道，已演戲69年，演過的電視劇、電影與話劇超過300部，並說明如何看待「演員」與「演戲」，甚至當場表演莎士比亞名劇《莎士比亞》。現場直播可見嚴正化看了淚眼汪汪，柳演錫更是雙手握著緊握、表情泫然欲泣。



一些柳演錫的粉絲或許知道，李順載是柳演錫就讀世宗大學演技藝術系的教授、老師，猜測他大概是受老師的表演感動了，而柳演錫正好在兩檔節目親自公開理由。

柳演錫與劉在錫共同主持的《只要有空，》，節目上有名市民來賓談到韓國教師節（陽曆5月15日，世宗大王誕辰），柳演錫便藉機向李順載表達尊敬。柳演錫表示李順載是自己大學時的恩師，《百想》上李順載的表演結尾是《李爾王》台詞，而自己大三表演《李爾王》時，李順載正是指導教授，他說：「已經高齡90歲的老師在舞台上說出那句台詞，而我坐在觀眾席看著，太讓我感動了，太多畫面從我腦海閃過，我哭超慘。」



「要是別人看了還以為你拿大獎了……」如同車太鉉不懂柳演錫為何而哭，柳演錫也趁機抱怨：「大家都說『柳演錫哭成那樣是怎樣啊』，但他是我的恩師啊！」劉在錫也幫他說話：「這是有一段故事的啊！」



在同經紀公司的演員後輩YouTube《Kongaltan》中，韓旻問起柳演錫在李順載表演時，是湧起何種情緒而落淚，柳演錫回答自己和李順載有特別的關係、李順載是（自己）世宗大學的教授，一聽到教授二字，全場Kongaltan後輩恍然大悟。



柳演錫繼續說，解釋李順載的表演除了談述演員的態度讓人感到須反省外，也說了是聽到《李爾王》台詞想到當年李順載指導自己，「複雜的情緒湧上心頭，太衝擊了」，但他也說那不是單純感動，還有對老師的尊敬等複雜情感，所以很自然的哭了。



▼柳演錫親自解釋理由相關影片（皆以定位）



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