Rain透露當初老婆金泰希拒絕自己的原因：我喜歡長得帥的男人！

歌手兼演員的 Rain（鄭智薰）在節目上分享了他是如何開始與妻子、演員金泰希約會的過程，引來現場大爆笑。

主持人申東燁最新一期的網路節目邀請到了Rain出演，並提到了他第一次邀約金泰希吃飯約會卻被拒絕的趣事。



Rain說他與金泰希的第一次見面是在拍廣告的現場，感覺兩人風格很不一樣，一開始並不覺得她會是自己喜歡的類型。（邊說邊擔心會被寫成新聞XD）申東燁則吐槽說：「你也可能不是泰希喜歡的類型啊。」Rain反應超快地回說：「哥！那是百分之百正確的，她說過喜歡長得帥的男人。」、「（對Rain說）你不是我喜歡的類型喔」現場瞬間大爆笑。



不過，金泰希斷然拒絕Rain也激發了他的勝負欲，一拿到金泰希的電話號碼就撥給她，約她吃飯。當時金泰希反應普普，回：「為什麼我必須要和你吃飯呢？」被拒絕後內心有股莫名火（Rain心想自己也是個不錯的人），所以又再撥過去，再邀約一次，還拿出自己就快要去當兵，想和對方吃頓飯聊聊天的心情，但金泰希還是都拒絕了。（Rain提到雖然總是拒絕，但電話打過去都會被接起來）然後兩人就斷了聯繫。



大概過了一年，Rain當兵休假時，想約友人吃飯聊天喝酒，瀏覽手機中聯絡人時，看見了「金泰秀」的名字以為是歌手金泰宇（Rain說手機裡只保留熟人電話，然後會故意打錯一個字），所以聯絡了對方，結果是再次聯繫上了金泰希。以此為契機，Rain再次邀請金泰希吃飯，金泰希也終於答應了Rain的邀約。



Rain再次感嘆命運，也覺得自己運氣真的是太好了。

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