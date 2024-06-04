《背著善宰跑》原來換過一次導演！前後造型大不同，觀眾：幸好換掉了

今天是沒有《背著善宰跑》的第二天，相信很多熱愛這部劇的觀眾們都還處在戒斷中！！！

《背著善宰跑》講述了女主角任素（金惠奫 飾）穿越回到15年前拯救本命善宰（邊佑錫 飾）的故事，劇情集合了青春校園+懸疑+純愛為一體，雙向奔赴的愛情打動了無數觀眾，該劇也從第2集之後口碑爆表，登上了話題榜第一，在全韓國掀起了「善宰熱」。

《背著善宰跑》去年6月開機，一直拍到今年4月才殺青，中途還經歷過一次導演更換。 日前韓網上曝光了導演更換前後男女主角的造型變化，不少網友表示「換得好」！！！這是劇中的經典場景之一，小素和善宰在拍攝證件照片的自助照相室裡第一次合影。 一開始的小素頂著厚重的眉上齊劉海，頭戴紅色蝴蝶結，穿了一件粉色的襯衫。 善宰也是齊劉海造型，穿了一件白色的運動衣，將拉鍊整齊地拉好。 雖然還原了2008年時韓國女高中生們最愛的髮型，但怎麼看都顯得很土。



서치하다가 선업튀 조연출님 인스타를 봤는데 연출 바뀌기 전인가? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 솔이 스타일링 현실고증에바야 pic.twitter.com/6e4xjZJd8X — 룽 (@bwxxseok) June 3, 2024

換了導演之後重拍的造型比之前順眼很多，小素雖然依舊有劉海，但換成了空氣感劉海，披著的黑長直更顯清純。 善宰的髮型也更加幹練。



아 귀여워.. 귀엽다.. 너무 귀여운데?

아 귀여워.. 귀엽다.. 너무 귀여운데?



솔선재 여권네컷 티벤도 가지고 싶다..



[월화] 저녁 8:50 | tvN#선재업고튀어 #LovelyRunner pic.twitter.com/0oyHj7aQvW — tvN drama (@CJnDrama) April 15, 2024

看到前後對比找的網友們紛紛評論：「換導演簡直就是神來一筆」、「2008年時哪個女高中生會戴紅色蝴蝶結啊，不過髮型倒是很符合當年的流行，34歲穿回到19歲的身體裡，也蠻可愛的」、「1有種久遠的感覺」、「 其實沒必要追隨2008年的時尚，畢竟是34歲的小素穿越回去，她有自己的審美，拍的那麼認真，幸好這劇火了」、「所以為太成唱生日歌時的造型其實是第一個導演拍的？？」 、「大受衝擊，這造型太搞笑了」、「其實1也很可愛啊」、「想像一下第2集末尾合影換成了第1張，哈哈哈哈哈哈」、「不需要這麼貼近現實，太醜了」、「很多戲份都重拍了？ 所以才出現冬天拍夏天的場景啊」等。



근데 난 선업튀 재촬영했는데

태성조아 ucc 속 솔이는 재촬영 안 한 게 뻘하게 웃김 ㅋㅋㅋㅋ ㅠㅠㅠ 타임슬립 전에 김태성 짝사랑 시절에 찍은 설정인지 혜윤이를 위해 재촬영 안 한 건지 궁금함

티가 나게 앞머리가 다른데요 우리 솔이



pic.twitter.com/d2kaTXpoKg — 쿵 (@onttract) June 3, 2024

선업튀

대충 합성해서 봐도

2화 엔딩 감동이 아주 많이 사라지는걸...



근데 자꾸보니 또 귀엽다 임솔효과 pic.twitter.com/wRj1LyU8wH — 유명월 (@u_mo0o0n) June 3, 2024

除了髮型變化之外，善宰演唱會上的造型也有區別。第一版中善宰穿著背心登台，正式播出所用的版本中善宰穿上了帶有亮片的西裝外套，明顯更有明星氣場。



아니 선업튀 싹 갈아엎기 전

이클립스 콘서트씬인데 민소매요........?



지금의 콘서트씬이 훠어어어얼씬 나음.... pic.twitter.com/qpoxgylvDS — 루키 (@sz_rookie) June 3, 2024

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