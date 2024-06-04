柳演锡在《百想艺术大赏》为李顺载落泪，公开原因：他是我的恩师

看过今年《百想艺术大赏》的观众们，肯定忘怀不了现年韩国年龄90岁的资深演员李顺载，现场演出话剧的表演，而当时镜头捕捉到最受感动的台下观众是演员柳演锡。

李顺载献上特别表演「何谓艺术？」，当场表演话剧演出「试镜」剧情，表达自己1965年演话剧出道，已演戏69年，演过的电视剧、电影与话剧超过300部，并说明如何看待「演员」与「演戏」，甚至当场表演莎士比亚名剧《莎士比亚》。现场直播可见严正化看了泪眼汪汪，柳演锡更是双手握著紧握、表情泫然欲泣。



一些柳演锡的粉丝或许知道，李顺载是柳演锡就读世宗大学演技艺术系的教授、老师，猜测他大概是受老师的表演感动了，而柳演锡正好在两档节目亲自公开理由。

柳演锡与刘在锡共同主持的《只要有空，》，节目上有名市民来宾谈到韩国教师节（阳历5月15日，世宗大王诞辰），柳演锡便藉机向李顺载表达尊敬。柳演锡表示李顺载是自己大学时的恩师，《百想》上李顺载的表演结尾是《李尔王》台词，而自己大三表演《李尔王》时，李顺载正是指导教授，他说：「已经高龄90岁的老师在舞台上说出那句台词，而我坐在观众席看著，太让我感动了，太多画面从我脑海闪过，我哭超惨。」



「要是别人看了还以为你拿大奖了……」如同车太铉不懂柳演锡为何而哭，柳演锡也趁机抱怨：「大家都说『柳演锡哭成那样是怎样啊』，但他是我的恩师啊！」刘在锡也帮他说话：「这是有一段故事的啊！」



在同经纪公司的演员后辈YouTube《Kongaltan》中，韩旻问起柳演锡在李顺载表演时，是涌起何种情绪而落泪，柳演锡回答自己和李顺载有特别的关系、李顺载是（自己）世宗大学的教授，一听到教授二字，全场Kongaltan后辈恍然大悟。



柳演锡继续说，解释李顺载的表演除了谈述演员的态度让人感到须反省外，也说了是听到《李尔王》台词想到当年李顺载指导自己，「复杂的情绪涌上心头，太冲击了」，但他也说那不是单纯感动，还有对老师的尊敬等复杂情感，所以很自然的哭了。



▼柳演锡亲自解释理由相关影片（皆以定位）



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