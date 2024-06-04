宋承憲自爆很後悔公開爸爸年輕時的照片：網友們都說我連我爸的腳後跟都比不上

明星向來都是高顏值的代表，而他們的高顏值其實很多也是遺傳自他們的父母。 最近就有一位高顏值男星稱後悔曝光了父親的顏值，說的就是宋承憲。

日前宋承憲做客了綜藝節目《我家的熊孩子》，從他登場開始，攝影棚內就驚呼聲不斷，媽媽們也開啟了瘋狂的追星模式。 宋承憲一直都是韓娛圈公認的花美男代表，節目字幕組也特意為他打上了「24年美貌從不停歇地一直在工作中」，可見眾人對他顏值的認可度有多高。

節目中，宋承憲透露十分後悔公開了爸爸年輕時的容顏。 前幾年的父母節時，5月8日是韓國的父母節，宋承憲在網路上發佈了父母的照片，父母的高顏值馬上就引爆熱議！尤其是宋爸爸驚人的帥氣，震驚了不少網友。 宋爸爸造型神似《金牌特務》（又譯《王牌特工》），即使是黑白照也完全遮掩不住他的光芒，冷酷的五官和迷人的男人味越看越有味道。 宋承憲吐槽稱，自從網友們看過宋爸爸的照片之後，很多人都說「連爸爸的腳後跟都比不上」，為此他非常後悔。



雖然不少網友已經早就看過宋爸爸年輕時的照片了，但再次看到依舊忍不住大讚：「怎麼會有人長得這麼有YSL、Tom Ford的感覺，也很像《金牌特務》里的男主角」、「宋承憲確實比不上他爸」、「那個年代還沒有濾鏡，能拍出這麼帥的照片真人一定超級無敵的帥，希望宋承憲能夠繼續分享爸爸的帥照」、「這個顏值這個造型放在那個年代絕對是極品男，哪怕是放在現在也屬於極品了」等。

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