宋承宪自爆很后悔公开爸爸年轻时的照片：网友们都说我连我爸的脚后跟都比不上

明星向来都是高颜值的代表，而他们的高颜值其实很多也是遗传自他们的父母。 最近就有一位高颜值男星称后悔曝光了父亲的颜值，说的就是宋承宪。

日前宋承宪做客了综艺节目《我家的熊孩子》，从他登场开始，摄影棚内就惊呼声不断，妈妈们也开启了疯狂的追星模式。 宋承宪一直都是韩娱圈公认的花美男代表，节目字幕组也特意为他打上了「24年美貌从不停歇地一直在工作中」，可见众人对他颜值的认可度有多高。

节目中，宋承宪透露十分后悔公开了爸爸年轻时的容颜。 前几年的父母节时，5月8日是韩国的父母节，宋承宪在网路上发布了父母的照片，父母的高颜值马上就引爆热议！尤其是宋爸爸惊人的帅气，震惊了不少网友。 宋爸爸造型神似《金牌特务》（又译《王牌特工》），即使是黑白照也完全遮掩不住他的光芒，冷酷的五官和迷人的男人味越看越有味道。 宋承宪吐槽称，自从网友们看过宋爸爸的照片之后，很多人都说「连爸爸的脚后跟都比不上」，为此他非常后悔。



虽然不少网友已经早就看过宋爸爸年轻时的照片了，但再次看到依旧忍不住大赞：「怎么会有人长得这么有YSL、Tom Ford的感觉，也很像《金牌特务》里的男主角」、「宋承宪确实比不上他爸」、「那个年代还没有滤镜，能拍出这么帅的照片真人一定超级无敌的帅，希望宋承宪能够继续分享爸爸的帅照」、「这个颜值这个造型放在那个年代绝对是极品男，哪怕是放在现在也属於极品了」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻