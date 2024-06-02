SHINee 16週年登《玩什麼好呢》！Key怨友情戒指是自己提的，直言「沒想過會和珉豪一起出道」

K-POP重要男團之一的SHINee，近日受邀劉在錫等人主持的節目《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢），甚至要參加《玩什麼好呢》舉行的校慶。

5月25日播出日正好是SHINee出道16週年紀念日，藉著討論《玩什麼好呢》校慶選曲，他們和班底共同回顧16年歷程，可謂回憶滿滿，過程也有許多吵吵鬧鬧爆笑插曲。

泰民先前在直播透露和成員們要做友情戒指，連同鐘鉉的一起，團魂讓粉絲SHINee World甚至是全K-POP粉絲動容，他在節目上表示看了其他團體有友情信物，自己也想和成員們擁有。泰民話一說完，Key便說戒指其實是自己提議的，品牌也是他決定的，他大力抱怨：「他轉眼就打開直播說我們決定做了，是不是很無賴啊？現在我就坐在旁邊，他還這樣說！」泰民只是笑，表示自己沒想那麼多，馬上就被眾人認證「在團體真的很放飛自我」。



Key講完換珉豪抱怨：「其實搞出這種計畫，累的是我，他們只知道說，沒有人動手，在群組問『有人知道怎麼弄嗎』，沒有一個人回答！」Key理所當然地說：「我提供了創意吧？他（泰民）開直播進行了宣傳，現在該你了啊！這樣才對啊！」劉在錫聽了問：「那是溫流買單嗎？」Key說本來是溫流買單沒錯，但珉豪和泰民說「不行，怎麼能讓哥出錢」：「結果只有我變成奇怪的人了……他主動說要買單何必拒絕！」笑翻全場。



總之友情戒指變成各付各的了，會不會經常戴，他們意見也不太合，泰民說自己「無法保證」因為常常丟三落四，Key說「對外公開場合應該會戴」。

Key和珉豪「相愛相殺」的「91 Line」（91s）組合在K-POP相當有名，講到珉豪多熱情Key又受不了了，溫流一言以蔽之兩人是「阻擋一切的盾」和「刺穿一切的茅」。Key直言自己和珉豪出道前會吵架：「我真的沒想到會和他一起出道，所以覺得只要適當保持表面和平，他走他的路，我走我的路就好了。」



珉豪接著說：「成員可能都不知道，我們兩個付出了很多努力為了拉近關係、了解彼此，是努力型關係變好的。」Key：「在外面的話，我們大概一輩子都不會認識，反正是有人搭了橋梁，（我們）沒有扔掉這個關係一直維持著。現在能看到這孩子全新面貌，他也開始接受我了。」



▼節目相關影片



*完整節目可上黃Viu收看，以下特別標註搞笑爆點時間點

24:32 珉豪的泡泡超早「5:25」早安是因為要配合紀念日，Key承認訂過成員泡泡「在做市場調查」，但看過泰民喊「親愛的」就退訂了

28:33 友情戒指

32:47 Key坦承不知道會和珉豪一起出道，因為兩個人性格差太多：「在外面大概一輩子都不會認識」

34:49 溫流人如其名不太會生氣，但彈手指有夠厲害（他說是因為剪刀石頭布很爛，決定練好彈手指「一次讓對方走」）

44:58 珉豪深入人心(?)的Rap

52:43 全炫茂在〈Lucifer〉時期替SHINee在韓國活動(?)

《玩什麼好呢》大學校慶陣容至今確定有‎Lovelyz‎、DAY6、 g.o.d金泰宇加上「鐘路圍裙鼓手」炸機餐廳咕咕史達社長、阿卡貝拉合唱團「沒有聲音」、SHINee，以及‎演員林元熙所屬樂團‎電波商社，校慶將在6月13日舉行。此企劃如過去《玩什麼好呢》各種音樂企劃，再度提升了節目熱度。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞