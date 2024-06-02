SHINee 16周年登《玩什么好呢》！Key怨友情戒指是自己提的，直言「没想过会和珉豪一起出道」

K-POP重要男团之一的SHINee，近日受邀刘在锡等人主持的节目《玩什么好呢》（玩甚么好呢），甚至要参加《玩什么好呢》举行的校庆。

5月25日播出日正好是SHINee出道16周年纪念日，藉著讨论《玩什么好呢》校庆选曲，他们和班底共同回顾16年历程，可谓回忆满满，过程也有许多吵吵闹闹爆笑插曲。

泰民先前在直播透露和成员们要做友情戒指，连同钟铉的一起，团魂让粉丝SHINee World甚至是全K-POP粉丝动容，他在节目上表示看了其他团体有友情信物，自己也想和成员们拥有。泰民话一说完，Key便说戒指其实是自己提议的，品牌也是他决定的，他大力抱怨：「他转眼就打开直播说我们决定做了，是不是很无赖啊？现在我就坐在旁边，他还这样说！」泰民只是笑，表示自己没想那么多，马上就被众人认证「在团体真的很放飞自我」。



Key讲完换珉豪抱怨：「其实搞出这种计画，累的是我，他们只知道说，没有人动手，在群组问『有人知道怎么弄吗』，没有一个人回答！」Key理所当然地说：「我提供了创意吧？他（泰民）开直播进行了宣传，现在该你了啊！这样才对啊！」刘在锡听了问：「那是温流买单吗？」Key说本来是温流买单没错，但珉豪和泰民说「不行，怎么能让哥出钱」：「结果只有我变成奇怪的人了……他主动说要买单何必拒绝！」笑翻全场。



总之友情戒指变成各付各的了，会不会经常戴，他们意见也不太合，泰民说自己「无法保证」因为常常丢三落四，Key说「对外公开场合应该会戴」。

Key和珉豪「相爱相杀」的「91 Line」（91s）组合在K-POP相当有名，讲到珉豪多热情Key又受不了了，温流一言以蔽之两人是「阻挡一切的盾」和「刺穿一切的茅」。Key直言自己和珉豪出道前会吵架：「我真的没想到会和他一起出道，所以觉得只要适当保持表面和平，他走他的路，我走我的路就好了。」



珉豪接著说：「成员可能都不知道，我们两个付出了很多努力为了拉近关系、了解彼此，是努力型关系变好的。」Key：「在外面的话，我们大概一辈子都不会认识，反正是有人搭了桥梁，（我们）没有扔掉这个关系一直维持著。现在能看到这孩子全新面貌，他也开始接受我了。」



▼节目相关影片



*完整节目可上黄Viu收看，以下特别标注搞笑爆点时间点

24:32 珉豪的泡泡超早「5:25」早安是因为要配合纪念日，Key承认订过成员泡泡「在做市场调查」，但看过泰民喊「亲爱的」就退订了

28:33 友情戒指

32:47 Key坦承不知道会和珉豪一起出道，因为两个人性格差太多：「在外面大概一辈子都不会认识」

34:49 温流人如其名不太会生气，但弹手指有够厉害（他说是因为剪刀石头布很烂，决定练好弹手指「一次让对方走」）

44:58 珉豪深入人心(?)的Rap

52:43 全炫茂在〈Lucifer〉时期替SHINee在韩国活动(?)

《玩什么好呢》大学校庆阵容至今确定有‎Lovelyz‎、DAY6、 g.o.d金泰宇加上「钟路围裙鼓手」炸机餐厅咕咕史达社长、阿卡贝拉合唱团「没有声音」、SHINee，以及‎演员林元熙所属乐团‎电波商社，校庆将在6月13日举行。此企划如过去《玩什么好呢》各种音乐企划，再度提升了节目热度。

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