Apink鄭恩地短時間再上《認識的哥哥》！將和李姃垠、崔振赫攜新劇《日夜不同的她》出擊

近日有消息，JTBC新劇《日夜不同的她》主演群李姃垠、鄭恩地與崔振赫，將一同登上JTBC自家招牌綜藝《認識的哥哥》。

《日夜不同的她》講述某一天突然被困在中年時期變成50多歲「林順」（李姃垠飾演）的20多歲待業女子「李美珍」（鄭恩地飾演），和意外與她糾纏的優秀檢察官「桂志雄」（崔振赫）之間的異想天開浪漫喜劇，由人氣劇集《大力女子都奉順》、《我們遇見的奇蹟》導演李亨民執導。



李姃垠經常在各大韓劇與韓影中扮演稱職綠葉，此次罕見擔綱主演，還要難得登上綜藝，和崔振赫一樣是首次登上《認識的哥哥》，他們和《認哥》成員會有什麼有趣話題與互動，引人期待。



而鄭恩地身為Apink成員又是solo歌手，已是第四度受邀《認識的哥哥》，4月底她才與Apink成員以慶祝成軍13週年名義上節目，開場時曾提及《日夜不同的她》將在同一台JTBC放送，且她還有擔任評審的選秀節目《Girls on fire》播出中，完全是「JTBC家人」。



三人登上《認識的哥哥》一集將在6月15日星期六晚間8點50分播出，播畢後緊接著就是播出《日夜不同的她》首集。香港觀眾可於黃viu收看《認識的哥哥》。

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