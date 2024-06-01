《日夜不同的她》李姃垠&郑恩地双女主海报与剧照首公开！还有崔振赫分别撑伞浪漫照

JTBC新剧《日夜不同的她》将在下月开播，电视台已如火如荼宣传中，继男主角崔振赫扮演的「桂志雄」首波剧照，两名扮实际上扮演同个角色的女主角「林顺」与「李美珍」的李姃垠、郑恩地，首波剧照与首张海报也出炉。

*先前报导：熟悉的检察厅与封锁线！崔振赫新剧《日夜不同的她》剧照「梦回」《傲慢与偏见》&《隧道》



《日夜不同的她》讲述某一天突然被困在中年时期的待业女子，和意外与她纠缠的优秀检察官之间的异想天开浪漫喜剧，由人气剧集《大力女子都奉顺》、《我们遇见的奇迹》导演李亨民执导，李姃垠、郑恩地与崔振赫三人主演。

李姃垠扮演50多岁实习生「林顺」，是20多岁待业生「李美珍」的副角色，李美珍不幸的从某天开始，白天便会急速老化变成中年人，晚上才能恢复原本青春的模样，原本的模样即由郑恩地饰演。首张海报正是两名女主角为主，海报上写著「她的双重生活开始了」、「寻找真正自我的『Me』stery」（谐音mystery奇幻剧）。



除了海报，《日夜不同的她》陆陆续续释出更多男女主角剧照，包含林顺（李美珍）和挚友都佳英（金雅英饰演）合照。都佳英是百万YouTuber，她知道李美珍白天会变成中年女子「林顺」，完全不在乎外界眼光还是会和林顺在外头逛街游玩，乍看是跨越30年岁月的友谊，相当难得可贵。



还有一组特别的剧照，是桂志雄分别和林顺及李美珍在雨中相遇，桂志雄都撑著伞。据官方说明，林顺成了中年实习生在工作狂检察官桂志雄手下工作，晚上恢复成李美珍的模样又和桂志雄意外有了交集，长期相处下来，李美珍对桂志雄内心产生心动。



《日夜不同的她》将在6月15日播出，而当天首播前主演三人会先藉由综艺《认识的哥哥》与大家见面‎。

▼更多剧照与场边照



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