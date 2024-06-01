【K社韓國小百科】韓國推「演唱會保險」，受傷被騙全都賠！網友瘋狂喊話：什麼時候推「本命談戀愛保險」啊

再也不怕演唱會買票被騙了，保險全能賠付！

韓國樂天保險正式推出了名為「公開追星」的新型保險產品，該產品可保障被保人參加音樂演出時受到的傷害以及門票交易中的欺詐損失。只要是喜歡參加音樂會、音樂節、演唱會和各類興趣活動的人，且年齡在14～70歲，均可購買此保險。



該保險產品提供了在人群擁擠的偶像或流行歌手音樂會現場以及各種音樂節等場合可能發生的傷害後遺症、骨折診斷費（不包括牙齒）、骨折手術費、石膏治療費等保障，並且還保障了因為座位等原因可能發生的膝關節韌帶撕裂、軟骨損傷和關節（膝關節和髖關節）損傷所需的手術費用。



此外，產品還保障了與所謂的「追星」相關的興趣活動中可能發生的欺詐損失。如果在網上購物平臺或二手交易平台上購買或直接交易音樂會門票、明信片或人物周邊等商品受騙，最高可獲得實際損失的50萬韓幣的賠償。在購買時，保險期限可選擇為「1天」或「1年」，客戶可以根據自己的喜好選擇僅購買所需的保險金額。未成年子女的父母可以代替其購買保險，增加了實用性。

消息一出即刻在追星族們之間引爆熱議，大家紛紛留言表示：「請推出本命戀愛就賠償巨額的那種保險，謝謝」、「有沒有愛豆塌房（指愛豆在粉絲心目中的形象坍塌）的保險？」 、「如果推出愛豆戀愛賠付險的話，我立刻就買」、「愛豆市場這麼大，樂天可以再研究一下」、「本命戀愛險，哈哈哈哈哈，保險公司大概要死了賠」等。

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