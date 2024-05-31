現實中也令人心動！《背著善宰跑》邊佑錫2天接受100家媒體採訪，送記者「藍色雨傘&黃色鮮花」簽名致謝

邊佑錫在《背著善宰跑》播出後迅速走紅，最近2天時間接受了接近100家媒體的採訪，除了言談內容令人很有好感，在現場表現出的認真謙態度遜也獲得記者一致好評。

這次採訪是以「round interview」形式，即同一個時段內多家媒體共同進行採訪。 邊佑錫的round interview在5月29日和30日從早上10點到下午3點進行，每天分成5個時段，每個時段最多10家媒體同時出席。

每一輪採訪開始前，邊佑錫都向記者們致謝並送上特別禮物——藍色雨傘和黃色鮮花，因為劇迷心中藍色象徵柳善宰、黃色象徵任素。 採訪中，邊佑錫對每一個問題認真給出自己的想法，如果感到回答略短就會再思考一下或引用劇中台詞，態度十分積極。



ㅇㄴ 변우석 인터뷰에서 취재해주신 기자분들한테 꽃 선물 했대...



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不僅如此，採訪結束後邊佑錫也特意留出較長時間向記者們致謝。 一般而言，round interview是以一小時為單位，每個時段採訪50分鐘、留出10分鐘休息時間。 邊佑錫則不同，因為這是他第一次憑作品受到矚目、第一次和記者們正式見面，所以和經紀公司商議後特意安排了20分鐘的休息時間，用來向記者們充分表達感謝，還親自準備了簽名紙在現場簽名送給大家。



有記者告訴他影視行業相關人士一直對他評價很好，邊佑錫謙遜表示：「以後會更加努力。」



此外，邊佑錫將在6月8日以台北為起點，陸續在曼谷、香港、首爾等多個城市舉辦亞洲巡迴粉絲見面會《SUMMER LETTER》。



邊佑錫和金惠奫主演的《背著善宰跑》已在本週二（5月28日）完美劇終，香港觀眾可在黃Viu煲劇平臺立即回顧全集！



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