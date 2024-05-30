《背著善宰跑》四主角分享劇中最愛名場面！邊佑錫&金惠奫選的都是「更愛對方的瞬間」❤

《背著善宰跑》本週二完美落幕，主演邊佑錫、金惠奫、宋建熙和N.Flying李承協分享了各自心中最愛的劇中橋段和台詞。快來看有沒有跟你心中的經典場面重合呢？

《背著善宰跑》是一部雙向拯救穿越浪漫劇，講述少女任素失去求生意志時被大明星柳善宰拯救、之後為拯救柳善宰而穿越回2008年的故事，兩個月播出期間帶觀眾走過無數甜蜜又感動的美好瞬間。



劇中的柳善宰單戀任素15年被觀眾譽為「純愛戰神」，演員邊佑錫也憑該角色晉升新一代「初戀記憶修改者」（*小編註：這是韓國網友的誇張修辭手法，意思是初戀氣質太強而讓人忘記自己的真實初戀對象XD）。



邊佑錫劇中表示印象最深的戲份是15集結尾，原本「失憶」的善宰突然找回所有記憶：「這是經歷了15年失憶後和小素重新相遇的瞬間。 表演時真切感受到了善宰的深情和真摯，我自己也留下了深深的感情餘韻。」



金惠奫分享了心目中的名台詞：「今天就試著活下去吧，因為天氣真的很好。」 金惠奫表示這句話不僅帶給小素很大安慰、重拾生活意志，也讓她自己感到療癒。



關於劇中名場面，金惠奫選擇了第2集小素撐著黃色雨傘跑向善宰的瞬間，因為這是善宰和小素的初遇與開始。



宋建熙飾演樂隊貝斯手、網絡臉讚兼小素初戀金太成，心中的名場面是第2集結尾的後記，以善宰視角講述了他對為自己撐傘的小素如何一見鍾情：「原來改變小素人生的善宰已經單戀她15年，這份激動和心潮澎湃的感覺至今難以忘懷。」



N.Flying隊長兼主唱李承協飾演善宰好友、Eclipse樂隊隊長白仁赫，劇中模仿《灌籃高手》說「我想做音樂」的戲份令他印象最深，雖然那一幕只是仁赫的想像，但仍是他第一次嘗試如此喜劇化的表演：「因為是第一次挑戰，拍攝時十分緊張，好在觀眾們覺得很有趣，所以我也很開心。」



농구가 하고 싶어요 선생님이 아니라 음악이 하고싶어요 선재야 시전하는 백인혁 미칫나ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 하…슬램덩크 패러디 ㅈㄴ웃겨 pic.twitter.com/PjfylqlTvf — 도 (@Dxxo___) May 7, 2024

李承協表示拍攝週期很長、仁赫也很受大家喜愛，劇終時感到十分不捨：「開拍前帶著每個瞬間都要做好的責任感，但拍攝過程中大家反而都以輕鬆的氛圍愉快地進行，令這部作品更加難忘。 請大家繼續關注我作為N.Flying和作為演員的發展。」



此外，《背著善宰跑》已全部更新完畢，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台立即回顧全劇！



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