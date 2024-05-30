《背著善宰跑》「仁赫」李承協與邊佑錫同天生日只小一歲！傳授舞台表演動作讓善宰更帥！

在人氣火爆的電視劇tvN《背著善宰跑》中飾演善宰與任素的最大助攻者Eclipse組合成員白仁赫一角的N.Flying成員李承協，提到了自己演出時與邊佑錫的合作感想。

李承協在劇中與邊佑錫飾演高中時期的好友，直到實現音樂夢想後都還年再一起，於是李承協也真正跟邊佑錫成了至親好友。兩人的生日都同樣是10月31日，剛好差了一歲，李承協表示在拍攝《背著善宰跑》中最依賴的人就是大他一歲的哥哥邊佑錫，並且李承協認為要演好這個角色，必須要跟邊佑錫真正變熟才行。



李承協提到與邊佑錫見面並且坐在一起聊天，他提議在演出前，應該要先與邊佑錫哥哥變熟，哥哥就對他說「那我們當朋友吧」，於是就成為了朋友，比起稱呼全名，邊佑錫叫他「仁赫啊」，李承協也稱呼他劇中的名字 「善宰呀」更好，李承協也透露有時候還稱呼他為「小錫」呢。



身為朋友，李承協也在拍攝時幫助邊佑錫，李承協提到借了個練團室場地練習樂團表演時，舞蹈的動作與樂團表演不太一樣，善宰首度登上舞台時，李承協還傳授了妙招，要他把手舉高就像跳舞的動作那樣，台下觀眾們看起來似乎會比較帥氣，於是充分準備之後，拍攝出來的畫面就比原本來得更加自然了。果然是真正的歌手李承協。



練團時也很有趣，李承協表示拍攝的時候雖然也是有觀眾，並且所有人都是非常投入，讓我們拍攝時相當愉快，李承協也帶著自己原本使用的吉他，感覺粉絲們可能會覺得在看N.Flying的演出。



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