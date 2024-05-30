《背著善宰跑》四主角分享剧中最爱名场面！边佑锡&金惠奫选的都是「更爱对方的瞬间」❤

《背著善宰跑》本周二完美落幕，主演边佑锡、金惠奫、宋建熙和N.Flying李承协分享了各自心中最爱的剧中桥段和台词。快来看有没有跟你心中的经典场面重合呢？

《背著善宰跑》是一部双向拯救穿越浪漫剧，讲述少女任素失去求生意志时被大明星柳善宰拯救、之后为拯救柳善宰而穿越回2008年的故事，两个月播出期间带观众走过无数甜蜜又感动的美好瞬间。



剧中的柳善宰单恋任素15年被观众誉为「纯爱战神」，演员边佑锡也凭该角色晋升新一代「初恋记忆修改者」（*小编注：这是韩国网友的夸张修辞手法，意思是初恋气质太强而让人忘记自己的真实初恋对象XD）。



边佑锡剧中表示印象最深的戏份是15集结尾，原本「失忆」的善宰突然找回所有记忆：「这是经历了15年失忆后和小素重新相遇的瞬间。 表演时真切感受到了善宰的深情和真挚，我自己也留下了深深的感情余韵。」



金惠奫分享了心目中的名台词：「今天就试著活下去吧，因为天气真的很好。」 金惠奫表示这句话不仅带给小素很大安慰、重拾生活意志，也让她自己感到疗愈。



关於剧中名场面，金惠奫选择了第2集小素撑著黄色雨伞跑向善宰的瞬间，因为这是善宰和小素的初遇与开始。



宋建熙饰演乐队贝斯手、网络脸赞兼小素初恋金太成，心中的名场面是第2集结尾的后记，以善宰视角讲述了他对为自己撑伞的小素如何一见钟情：「原来改变小素人生的善宰已经单恋她15年，这份激动和心潮澎湃的感觉至今难以忘怀。」



N.Flying队长兼主唱李承协饰演善宰好友、Eclipse乐队队长白仁赫，剧中模仿《灌篮高手》说「我想做音乐」的戏份令他印象最深，虽然那一幕只是仁赫的想像，但仍是他第一次尝试如此喜剧化的表演：「因为是第一次挑战，拍摄时十分紧张，好在观众们觉得很有趣，所以我也很开心。」



농구가 하고 싶어요 선생님이 아니라 음악이 하고싶어요 선재야 시전하는 백인혁 미칫나ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 하…슬램덩크 패러디 ㅈㄴ웃겨 pic.twitter.com/PjfylqlTvf — 도 (@Dxxo___) May 7, 2024

李承协表示拍摄周期很长、仁赫也很受大家喜爱，剧终时感到十分不舍：「开拍前带著每个瞬间都要做好的责任感，但拍摄过程中大家反而都以轻松的氛围愉快地进行，令这部作品更加难忘。 请大家继续关注我作为N.Flying和作为演员的发展。」



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