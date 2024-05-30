《只要有空》車太鉉提及高二兒子「在家都不說話，與朋友在一起時變成了另一個人」

日前播出的SBS實境綜藝《只要有空》請來了車太鉉，與劉在錫又展開一段有趣的你來我往鬥嘴時光。而當他們走在街上，看到了迎面而來的高中學生們，車太鉉爸爸有感而發，提到了自己正就讀高二的兒子。

當天迎面而來的高中生有說有笑的，身為父親的車太鉉也不禁感嘆，他在節目中說道：「跟同學朋友們在一起就是這麼陽光開朗，在家裡幾乎一句話都不說，但是能看到這景象還是挺慶幸的」。他提到自己的大兒子正值高二，幾乎不太講話，長得很高大，但跟朋友在一起的時候根本就成了另一個孩子，又笑又罵的，罵起人來也滿粗暴的，總之覺得兒子有好好成長就好。



後來主持人劉在錫與柳演錫登場，車太鉉還分享了剛才高中生經過還問他「在拍攝什麼節目」，他回答《只要有空》但是高中生說不知道，所以他也趁機宣傳了一下。劉在錫則表示近年來的高中生其實不太看電視的，車太鉉也相當認同，覺得YT的有趣內容有時比電視頻道更吸引年輕人。



車太鉉也透露自己平時跟兒子的談話並不多，還暗示劉在錫「在節目中談這個可能會令人不舒服」，所以柳演錫之後都避開了名字，只問「他」有什麼煩惱呢，也同樣身為爸爸的劉在錫則回答說「當爸爸的是連這句「你有什麼煩惱」都不敢說出口」，讓車太鉉感同身受，產生強烈的共鳴。不過面對即將升高三的兒子，車太鉉表示只希望他別太辛苦，展現了父親的愛意。



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