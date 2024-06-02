《淚之女王》《換乘戀愛》大爆也拯救不了TVING的赤字！今年預計虧800億：演員們片酬太高了

TVING作為韓國本土排名第一的OTT平台，雖然接連推出熱門作品，但預計今年繼續出現赤字危機。

據韓媒《先驅經濟》報導，TVING今年將出現800億（韓幣，下同）的營業虧損，這是一個令人震驚的預測。 據悉TVING去年的營業虧損為1,420億。 引入廣告收費計畫和職業棒球收費服務後，今年的虧損幅度有所縮小。

TVING已經連續四年虧損，去年創下了有史以來最大規模的虧損。 今年第一季度，TVING記錄了385億的營業虧損。 儘管原創系列《死期將至》、《金字塔遊戲》、《換乘戀愛3》，以及與母公司CJ ENM共同推出的《請和我老公結婚吧》、《淚之女王》接連熱播，但仍未能避免赤字。



據業內人士透露，儘管有這些熱門作品，但很難擺脫赤字的原因在於「片酬」。 昂貴的演員片酬使得製作成本難以承擔。例如，《淚之女王》為16集，總製作費用為560億，平均每集35億。 業界人士透露即使收視率表現良好，但由於製作成本過高，依然是虧損情況。



此外，TVING以每年400億（3年共計1,200億）取得了職業棒球轉播權，但在職業棒球收費化後用戶數量減少，是否能實現每年超過400億韓元的效果尚未可知。

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