《背著善宰跑》邊佑錫：「劇中與金惠奫合作每瞬間都感到心動！」點名床戲場面更有特別感！

因演出人氣作品《背著善宰跑》而近來受到廣大觀眾們喜愛的演員邊佑錫，在劇中與女主角金惠奫的互動甜蜜，就連鏡頭後的互動也讓大家相當關注，粉紅泡泡不斷，他也表示在拍攝時與金惠奫的互動所有瞬間都的確讓他相當心動。

先前演員金惠奫在訪談中曾提到對於邊佑錫的爆紅感到相當開心，並以「看著歐巴的背影似乎離我越來越遠」來形容。邊佑錫則認為能夠呈現出這樣的善宰，也是因為小素的關係，因為金惠奫演員帶有相當多的力量，在拍攝期間也讓邊佑錫學習到很多，也非常感謝她。謝謝她演出了任素，之後邊佑錫並不會如她所說的越來越遠，而是希望和她一起前進。



邊佑錫也提到在螢幕上出現的小素都很漂亮，演技也很棒，邊佑錫表示在現場看起來金惠奫也是很漂亮的，無論是什麼樣的表情都很美。在拍攝期間也有著很多哭戲，邊佑錫更是稱讚金惠奫就連哭的樣子也超漂亮，讓他也感受到那樣的情緒，而更能夠投入到善宰的情緒中。



邊佑錫也被問到是否對金惠奫感到心動？他也直接表示在拍攝的瞬間，每當凝視小素的時候總是非常心動，剛開始在泳池邊小素衝過來抱住善宰的那場戲，讓邊佑錫感受到小素深厚的情感，再度看見偶像死而復生，從善宰的視角則是暗戀的女孩朝他跑過來並送上擁抱，所以演出時感到相當心動。而邊佑錫也表示，所有善宰與小素在一起的場面，都是他心目中的名場面。不過在很多人面前接吻並不是容易的事，邊佑錫尤其記得兩人在床上近距離說話的場面，坦言「比吻戲更令他害羞」。



邊佑錫點名了第二集的Ending，還有第十集的Ending那段「如果是因為救妳而死，我沒關係」，還有善宰教小素騎腳踏車的場面，游泳池的告白場面，雖然小素喝醉到完全斷片，場面依舊是相當美麗的。邊佑錫提起了超多心目中的名場面，還表示自己可以一直繼續講下去，可見得他對於這部作品的喜愛。



對於粉絲們一直敲碗兩人原地交往，邊佑錫覺得這是多虧了兩人在劇中的默契配合，才能讓大家希望善宰與小素的愛情在現實中也能實現，代表著大家非常投入觀賞這部作品，並且喜愛這部作品。而在劇中最後善宰作為大明星卻願意公開承認戀情，邊佑錫也替善宰加油，像善宰與小素這麼相愛，公開也是很好的，也覺得這種作法相當帥氣。被問到如果是自己本人是否也願意公開戀情？邊佑錫則回答「現在還不太清楚」引發在場媒體們爆笑。



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