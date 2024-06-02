《泪之女王》《换乘恋爱》大爆也拯救不了TVING的赤字！今年预计亏800亿：演员们片酬太高了

TVING作为韩国本土排名第一的OTT平台，虽然接连推出热门作品，但预计今年继续出现赤字危机。

据韩媒《先驱经济》报导，TVING今年将出现800亿（韩币，下同）的营业亏损，这是一个令人震惊的预测。 据悉TVING去年的营业亏损为1,420亿。 引入广告收费计画和职业棒球收费服务后，今年的亏损幅度有所缩小。

TVING已经连续四年亏损，去年创下了有史以来最大规模的亏损。 今年第一季度，TVING记录了385亿的营业亏损。 尽管原创系列《死期将至》、《金字塔游戏》、《换乘恋爱3》，以及与母公司CJ ENM共同推出的《请和我老公结婚吧》、《泪之女王》接连热播，但仍未能避免赤字。



据业内人士透露，尽管有这些热门作品，但很难摆脱赤字的原因在於「片酬」。 昂贵的演员片酬使得制作成本难以承担。例如，《泪之女王》为16集，总制作费用为560亿，平均每集35亿。 业界人士透露即使收视率表现良好，但由於制作成本过高，依然是亏损情况。



此外，TVING以每年400亿（3年共计1,200亿）取得了职业棒球转播权，但在职业棒球收费化后用户数量减少，是否能实现每年超过400亿韩元的效果尚未可知。

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