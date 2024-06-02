劉在錫&朱宇宰模仿SHINee泰民〈Guilty〉被珉豪說成：像是寄生獸！XD

出道16周年的男團SHINee四位成員一起出演了《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢），全程笑料滿滿！大家看過這一集了嗎？

人氣男團SHINee（溫流、KEY、珉豪、泰民）迎來了出道16周年！一起出演了MBC招牌綜藝節目《玩什麼好呢？》聊了許多話題，讓主持人們回憶滿滿，更無法想像他們已經出道這麼久了，大家依舊保持很棒的狀態。



▼成員們應觀眾（主持人？）要求，接連表演了經典熱門曲〈Lucifer〉、〈Sherlock 〉以及〈Ring Ding Dong〉等。



其中，劉在錫提到當初泰民剛出道時，還只是個國中生！泰民感嘆到：「蠻令我驚訝的是...我作為SHINee的人生，比我不是SHINee的人生還要長。」讓現場的人都非常驚訝！泰民說自己是滿15歲、14歲時出道的，為何口誤說出了兩個年齡呢？因為1993年7月18日生的泰民，是在2008年5月25日出道的，以實歲來說的確是14歲（快要15歲時）出道，但韓國人習慣報虛歲（要+1歲），總之泰民真的是很年輕時就出道的寶藏男孩啦～​。



劉在錫接著說，泰民最近solo的形象是偏性感男人的，接著就模仿起泰民solo曲〈Guilty〉（有罪的）的招牌動作，將手伸進衣服再往上摸到下巴，一旁的朱宇宰也立刻跟進，場面陷入了混亂，珉豪在旁邊忍不住驚嘆：「好像《寄生獸》喔！」、「也很像異形」、「宇宰哥看起來好怪啊​。」相當有效地阻止了哥哥們的模仿​。XD







▼上述片段，定位在01:42處。



看了影片的你，覺得像嗎？XDDD

最後，來回顧一下泰民美好的solo〈Guilty〉高清舞蹈影片吧！



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