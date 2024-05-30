Kep1er官宣7人續約，選秀出身限定團史上首例！六月新專輯將成9人完整體絕唱

女團Kep1er所屬社WAKEONE和Swing娛樂今日發佈公告，宣佈9位成員中有7位已決定續約延長組合活動，另2位成員將在7月演唱會之後離隊，隨後Kep1er將以7人形式繼續活動。

續約成員包括崔有眞、沈小婷、金采炫、金多娟、江崎光、休寧巴伊葉、徐永恩，與之前韓媒透露的消息一致。 姜睿序和坂本舞白將參加6月3日發行的正規一輯《Kep1going On》及7月的日本演唱會，以此作為Kep1er活動的終點。



WAKEONE和Swing娛樂表示，與姜睿序和坂本舞白及其所屬社進行了長時間深入討論，最終決定結束作為Kep1er的活動，並對二位成員在過去2年6個月間的努力表示感謝、對未來發展表示應援。

值得一提的是，這是Mnet選秀活動誕生的限定團中第一組成功續約的例子。 Kep1er是透過2021年Mnet選秀節目《Girls Planet 999》選拔出的9人限定女團，於2022年1月出道，當初計劃是在2024年7月結束活動，經各成員所屬社積極協商後成功獲得延長。

Kep1er出道曲《WA DA DA》發售後僅3個月就在當地突破5千萬次播放、獲得日本唱片協會的黃金認證，今年5月剛剛發行日本正規一輯《Kep1going》。 下月即將發行的《Kep1going On》將是9人完整體第一張也是最後一張韓國正規專輯。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞