全新韓劇《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》成人口味！表藝珍破格灰姑娘主動出擊，與李濬榮攜手顛覆童話～

提起灰姑娘，不少人都會聯想到「傻白甜」美女逆襲的故事，由表藝珍和李濬榮領軍的全新愛情韓劇《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》將會顛覆你的想像！本劇是根據MZ世代（指1981年至2010年出生的人）口味重新編寫出來的成人童話。



全新愛情韓劇《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》講述申載林（表藝珍 飾）在父親離世後與繼母和姐姐一同生活，為了逆轉人生，她在清潭天堂社交俱樂部擔任經理，並渴望找到命中注定的白馬王子逃離貧窮。某天她遇上冷面財閥文車敏（李濬榮 飾），可是對方卻是一個不折不扣的不婚主義者！兩人從互相煎熬逐漸步向浪漫，這位灰姑娘能夠劈開王子冰封的內心嗎？



表藝珍預告大爆笑

近年表藝珍積極挑戰不同劇種，從《模範的士》到Viu Original原創韓劇《白晝之月》，都令觀眾們留下深刻印象。談到今次在劇中飾演21世紀灰姑娘，她自認角色與眾不同：「童話裡的灰姑娘不但脆弱，而且很被動，但是劇中的灰姑娘會親自出發找尋王子，並且自己製作水晶鞋。（提問：所以妳飾演的灰姑娘既是仙女又是超級英雄？）沒錯，我是一個非常活躍的灰姑娘！」



她提到有趣的劇情設定將會是劇集一大看點：「首先劇本很有趣，我的拍檔濬榮也是如此，我好像看到了他的另一面，他很好笑，非常討人喜愛！而且我覺得這部劇很適合現在收看，天氣稍涼、大家可以喝罐啤酒開懷大笑。」



李濬榮其實特別擅長喜劇

《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》的海報上標榜著「為夢想多、野心大的大人而寫成的童話」，劇集編劇Yuja透露，從策劃劇本初期便鎖定表藝珍擔任女主角：「我希望飾演『載林』的演員自帶可愛感，表藝珍擅長用眼神表達各種情感，因此她可以更好地捕捉『載林』的情感；另外，李濬榮也把我寫的台詞消化得很好，所以我們很合拍，他真的很擅長演繹喜劇。」



全新愛情韓劇《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》將於31日起逢星期五上午11時15分在「黃Viu」連續更新兩集，香港觀眾亦可一併收看Viu Original原創韓劇《畢業》、《我們，家》、《黑幫的我成了高中生》和《美女與純情男》，免費煲盡本月大熱韓劇。



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