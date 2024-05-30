Kep1er官宣7人续约，选秀出身限定团史上首例！六月新专辑将成9人完整体绝唱

女团Kep1er所属社WAKEONE和Swing娱乐今日发布公告，宣布9位成员中有7位已决定续约延长组合活动，另2位成员将在7月演唱会之后离队，随后Kep1er将以7人形式继续活动。

续约成员包括崔有眞、沈小婷、金采炫、金多娟、江崎光、休宁巴伊叶、徐永恩，与之前韩媒透露的消息一致。 姜睿序和坂本舞白将参加6月3日发行的正规一辑《Kep1going On》及7月的日本演唱会，以此作为Kep1er活动的终点。



WAKEONE和Swing娱乐表示，与姜睿序和坂本舞白及其所属社进行了长时间深入讨论，最终决定结束作为Kep1er的活动，并对二位成员在过去2年6个月间的努力表示感谢、对未来发展表示应援。

值得一提的是，这是Mnet选秀活动诞生的限定团中第一组成功续约的例子。 Kep1er是透过2021年Mnet选秀节目《Girls Planet 999》选拔出的9人限定女团，於2022年1月出道，当初计划是在2024年7月结束活动，经各成员所属社积极协商后成功获得延长。

Kep1er出道曲《WA DA DA》发售后仅3个月就在当地突破5千万次播放、获得日本唱片协会的黄金认证，今年5月刚刚发行日本正规一辑《Kep1going》。 下月即将发行的《Kep1going On》将是9人完整体第一张也是最后一张韩国正规专辑。



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