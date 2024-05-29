世上有这样的偶像吗ㅠㅠ S.E.S. Bada替Super Junior厉旭唱祝歌又纪录婚礼

Super Junior厉旭26日与Ari结婚，前辈S.E.S. Bada（Sea）不仅献唱祝歌，还为厉旭纪录下了几个精彩时刻，不禁让人想问：世界上有这样的前辈吗？Bada更是厉旭的偶像！

*先前报导：厉旭婚礼聚齐Super Junior历年15名成员！偶像Bada为其唱祝歌

Bada在厉旭婚礼当天便提前分享了和厉旭、Ari这对准新人的聚会合照，简单写下「今天终於……祝福两位」加上一些可爱符号表示婚礼，照片上可见三人聚会充满温馨，Bada对厉旭和Ari就像邻家姐姐甚至是亲姐姐般照顾。当天聚会Bada和厉旭还拍了Challenge，是Bada和Truedy合作的〈PING〉。



婚礼过后，Bada甚至剪了两支影片放上IG，一支拍了厉旭和Ari的婚礼画面，内容最特别是包含厉旭历任Super Junior队友们（东方神起允浩也同桌入镜）的喜悦神情，还有自己真挚的祝福表情，另一支影片则是现任Super Junior（始源应提早离场未加入）婚礼当场跳的〈Sorry, Sorry〉表演。



Bada将这些珍贵画面留在自己IG，尤其是第一支影片，她写下这些：「比电影更像电影的婚礼……人生在世，很多事情我们都已经错过……人生真的，无法预知……总有一天，我们都会比此时的年纪还大吧……当想起这些瞬间的瞬间，看著晚霞露出笑容的那一天也会到来吧……祈祷这个影片里的所有人都有幸福结局（爱心）。」

Bada献给厉旭与Ari、献给对他们而言重要的人们，无论是影像还是文字都流露出她的温柔、她的温暖，看了影片的粉丝无不感动，尤其是E.L.F.纷纷留言向Bada道谢、感动姐姐如此照顾厉旭甚至整团Super Junior。

许多E.L.F.或许都知道，厉旭的偶像是S.E.S. Bada，就如同(G)I-DLE雨琦的偶像是厉旭一样，厉旭也说过雨琦之於自己，像自己之於BADA，粉丝心一模一样，都是抱持著想成为和偶像一样的艺人而迈进，后续又透过音乐而相遇。



厉旭和Bada最早的交集可追溯至2011年，Super Junior在《Mr.Simple》专辑活动时与以专辑《Bada看著大海……》回归的Bada相遇、送上了专辑给Bada，身为粉丝的厉旭当时不能错过机会和Bada单独合影，Bada还大方勾住厉旭的肩膀拍照。



而两人最有名的合照出於2013年，厉旭在Super Junior巡演《Super Show 5》上模仿Bada S.E.S.时期的造型，事先听说此事的Bada惊喜现身并与厉旭合影，传到Twitter（现X）上笑称：「但比我还漂亮要怎么办？总之，今天的演唱会要继续加油。」隔年厉旭带家人观赏并探班Bada演出的音乐剧《卡门》，两人在后台又留下合照。



이제 한달 남짓 남은 카르멘 공연을 설날에 가족들과 함께온 센스있는 나의 직속 후배 ㅋ 려욱이! 괜히 나도 덩달아 오붓한 시간 보냈어요~~려욱아 니가 사온 케잌 먹고 나 지금 살 찌고 있다! ^^ thank U pic.twitter.com/Kj15ZY9PHW — B A D A (@Bada0228) February 1, 2014

2016年1月，厉旭身为Super Junior三大主唱首度solo发行专辑《小王子》，他在专辑发表会上表达想和歌手李承桓与Bada合作的愿望，听见厉旭愿望的Bada回应了，发了两人2011年首次拍下的合照主动问：「厉旭，甜蜜的合唱曲如何？嘿嘿反正我喜欢！」当年9月厉旭的愿望便实现了！Bada回到离开10几年的SM娱乐和厉旭合作单曲〈Cosmic〉（收录於《SM STATION》），厉旭因此被视为非常成功的粉丝典范。



至今这对偶像和粉丝仍经常为彼此应援，无论是观赏表演、探班或是同台演出，形成了相当特别的友谊、姐弟之情，才会有粉丝的婚礼有偶像帮自己唱祝歌甚至纪录的美好画面呢！



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