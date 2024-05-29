全國人民都在催「素善宰CP」交往！金惠奫：人世間的事情難以預測啊！會隨時聯繫邊佑錫去蹭飯

28日晚《背著善宰跑》播出了大結局第16集，全國平均收視率達到了5.8%，瞬間最高收視率為6.9%，以刷新自身最高紀錄的收視率完美落下了帷幕。

《背著善宰跑》4月初正式開播，前兩集開播後話題度逐漸上升，播出到中程直接爆表，男、女主角邊佑錫和金惠奫成為了「週一病治療劑」，「素善宰」CP甜到令全民上癮。

電視劇播出結束，身為女主角的金惠奫接受了媒體採訪，提到了與邊佑錫的超絕化學反省，實際上廣大劇迷紛紛要求他倆真實交往也是因為他們無論是在劇中，還是在片場都表現出了強大的默契度和氛圍感。 對此金惠奫表示：「其實我倆也是通過這部作品才第一次交流，但我們很快就變得親近了。 他非常照顧我，感覺像鄰家哥哥，雖然那樣的鄰家哥哥很難遇到，但他有那種溫柔體貼的感覺。 哥哥很寵我，非常感謝他。 」接著她一邊笑著一邊補充道：「人世間的事情難以預測啊，（他）是好同事。 」



當被問及理想型時，金惠奫回答：「喜歡在一起時會感到幸福，會經常笑，和我很笑點一致的人。 」記者反問：「是像鄰家哥哥那樣的男人嗎？ 」她笑著說：「那樣的鄰家哥哥是不存在的。 」 記者追問對方的理想身高是否為190cm時，金惠奫笑稱：「比我高就可以了。 」

路雲、李宰旭，以及如今的邊佑錫，與金惠奫合作過的男演員都人氣暴漲，對此金惠奫表示：「聽到這樣的說法，我非常感謝。 但我覺得與其說是因為和我一起演戲，倒不如說他們本來就有潛力，我只是恰好參與了那些成功的作品而已。 如果非要說我的貢獻，可能是我幫助突出了他們的身高差異，比如手大腳大的對比。 」



與金惠奫合作的男演員中，哪一位的成長讓她最自豪呢？ 她如實回答：「因為我正在拍攝《背著善宰跑》，所以要選邊佑錫哥哥。 從一開始就看著他一步步成長，看到他在《You Quiz》（劉Quiz On The Block）上的表現，彷彿看到了他逐漸遠去的背影。 」



金惠奫回憶起邊佑錫在《You Quiz》上發出的影片留言，說道：「我非常感謝他，因為在片場他是我依賴的人之一。 因為他說要請我吃飯，所以我打算隨時聯繫去蹭飯。 平時在餐廳遇到他，他也會幫我結帳。 在片場他也給了我很多幫助，尤其是在需要情感投入的時候，他在旁邊給了我很多支持，讓我能更輕鬆地表演，真的非常感激他。 」



솔선망붕에 걍 미친 수범이로서

유퀴즈 쿠키 혜윤에게 영상편지< 변우석 류선재 필모지정하셔야돼



왜 혜윤이 이름 부르고 얼굴이 당근색이 된거임//

혜윤아, 아니 혜윤씨! 이거 ㅈㄴ 사귀는 거 티낼라는 남자같다고

맛잇는 거 언제든 사준다고 하는 거 다급해보여서 진짜 돌아버리겟는데...... pic.twitter.com/UNnYzsKSnF — 비 (@dramasaranghae) May 22, 2024

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