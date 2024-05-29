【韓網熱門】邊佑錫&金惠奫出演《Salon Drip 2》韓網反應

《背著善宰跑》主演邊佑錫和金惠奫合體做客網綜《Salon Drip 2》本週一公開，兩位演員不時對視、臉紅、互相稱讚，藏不住的CP氛圍引得MC張度練和現場工作人員尖叫連連，韓網友也紛紛留下精彩評論！



韓國網友評論：

1. 電視劇製作方們看到了吧？ 立即讓他倆翻拍《宮》。 最先帶走他們的電視台就是贏家... 講真的...

2. 來了，我的摩天輪。 現在一輩子都下不去了

3. 為祝福二位結為夫妻而來到這裡的各位來賓，稍後即將舉行儀式，請您就座

4. 不管別人說什麼，這部劇就是20~39歲女觀眾們的《沙漏》（*韓劇《沙漏》單集最高收視率64.5%、韓劇史上第4）

5. 最好笑的是，一開始因為看不清邊佑錫而請他把椅子轉過來，但他的身體一直往金惠奫方向轉，最終回到原點。 完全沒用。

6. 看預告感覺是「雖然沒交往但為了CP粉大方營業」，看完正片：「......？你們怎麼這麼僵硬？是不是真的在交往啊？」

7. 這對CP值得長期投資，很有可能像炫彬（玄彬）孫藝珍那樣兜兜轉轉又合作一部作品，然後在10年後結婚

8. 他倆的感覺哪裡像互相很熟的哥哥妹妹啊？？一起拍戲10個月怎麼會這麼尷尬不自然？？ 像話嗎？

9. 不知有沒有在交往，但很肯定的一點是，佑錫覺得惠奫可愛。 大家懂吧，當男生覺得女生可愛，遊戲就結束了啊！

10. 比起單純的邊佑錫，我更喜歡臉上寫滿「金惠奫好可愛」的邊佑錫

11. 金惠奫的緊張度才是重點，看過她很多拍攝花絮和綜藝，和男生單獨相處時臉紅又害羞驚慌的模樣還是第一次見...

12. 被問到交往時他們沒有否認耶...？ 為什麼回避問題...？ 被問到昨天是否有通話時也只是笑...？ 我是不是要一直住在這裡了...？

13. 看到一半不小心關閉畫面，嚇了一跳，怎麼有個joker在這裡... kkkk

出處：https://www.youtube.com/watch?v=3wiWjQDNFY4&ab_channel=TEO%ED%85%8C%EC%98%A4

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