BIBI大學演出互動上說「卑俗語」惹爭議：學校花錢請她，還要罵學校

歌手兼演員BIBI因為在大學慶典舞台上使用卑俗語（비속어，具有貶低語義的詞語）而引發全網熱議。

最近一段時間韓國各大大學都在舉辦校園祭活動，邀請了很多愛豆團、歌手參加，BIBI就是其中一位。 她在活動上的發言令不少學生和網友不滿。演出途中BIBI朝著台下的學生觀眾們喊話，說道：「有沒有討厭學校的人？ 覺得學校像xxx的人？」 誘導學生們的歡呼聲，眾人大聲回應，接著BIBI就演唱了自己的歌曲《Vengeance》。

相關畫面很快就在各大論壇和SNS上流傳開來，在網友之間引爆熱議，有人指責：「言語越界了」、「學校演出舞台居然講這種話，瘋了吧」、「學校花錢請你來，你還怎麼貶低學校？？ 完全就是在煽動負面情緒啊」、「會給學生們帶去負面影響」、「過份的語言煽動，從社會角度來講也是不對的」、「這種話不應該在學校演出中說吧」、「哪家大學還敢請她？」 、「她承擔不起自己的影響力」等。



也有網友為BIBI打抱不平，解釋：「現場氛圍很好啊」、「校園祭的活動當然可以輕鬆一些啊」、「學生們有時候罵得比她還狠」等。

BIBI不止一次因為自己的言行舉止被推上輿論的風口浪尖，早前她曾將男粉絲叫到舞台上，以夾雜過激撫摸動作的舞蹈而捲入性商品化風波中。 還曾朝觀眾席扔安全套，和女觀眾親吻等，數次惹出爭議。對此BIBI在某次採訪中解釋：「我很喜歡和粉絲直接互動，最喜歡牽手聊天、聽音樂，女粉絲在觀眾席上撅著嘴唇，我怎麼可能視而不見呢？」

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