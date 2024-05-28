BIBI大学演出互动上说「卑俗语」惹争议：学校花钱请她，还要骂学校

歌手兼演员BIBI因为在大学庆典舞台上使用卑俗语（비속어，具有贬低语义的词语）而引发全网热议。

最近一段时间韩国各大大学都在举办校园祭活动，邀请了很多爱豆团、歌手参加，BIBI就是其中一位。 她在活动上的发言令不少学生和网友不满。演出途中BIBI朝著台下的学生观众们喊话，说道：「有没有讨厌学校的人？ 觉得学校像xxx的人？」 诱导学生们的欢呼声，众人大声回应，接著BIBI就演唱了自己的歌曲《Vengeance》。

相关画面很快就在各大论坛和SNS上流传开来，在网友之间引爆热议，有人指责：「言语越界了」、「学校演出舞台居然讲这种话，疯了吧」、「学校花钱请你来，你还怎么贬低学校？？ 完全就是在煽动负面情绪啊」、「会给学生们带去负面影响」、「过份的语言煽动，从社会角度来讲也是不对的」、「这种话不应该在学校演出中说吧」、「哪家大学还敢请她？」 、「她承担不起自己的影响力」等。



也有网友为BIBI打抱不平，解释：「现场氛围很好啊」、「校园祭的活动当然可以轻松一些啊」、「学生们有时候骂得比她还狠」等。

BIBI不止一次因为自己的言行举止被推上舆论的风口浪尖，早前她曾将男粉丝叫到舞台上，以夹杂过激抚摸动作的舞蹈而卷入性商品化风波中。 还曾朝观众席扔安全套，和女观众亲吻等，数次惹出争议。对此BIBI在某次采访中解释：「我很喜欢和粉丝直接互动，最喜欢牵手聊天、听音乐，女粉丝在观众席上撅著嘴唇，我怎么可能视而不见呢？」

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