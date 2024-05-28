aespa正面回應HYBE房時爀「可以把aespa踩在腳下嗎」：我們只會對自己的活動全力以赴，和NewJeans是好同事

aespa正面回應HYBE娛樂議長房時爀那句「可以把aespa踩在腳下吧？」（內文附上全新主打歌〈Armageddon〉MV）

HYBE娛樂和旗下廠牌ADOR代表閔熙珍之間的紛爭，韓國演藝界陷入了混亂，事情已經持續發酵了1個多月。 閔熙珍早前曾在記者會上反駁了HYBE對她的指控。 閔熙珍公開的與房時爀之間的KakaoTalk對話內容尤為引人注目。房時爀留言說：「你可以把aespa踩在腳下，對吧？ 」閔熙珍以「哈哈哈」回應了對方的留言。 接著，房時爀又說：「哈哈哈，那我就把她留給你。 」



민희진이 방시혁이랑 카톡 내용 공개했는데

에스파 밟으실 수 있죠?ㅎ ㅇㅈㄹ pic.twitter.com/SKYgyA8rwx — 폭룡적인아기 (@prizeuu) April 25, 2024

時隔多日，aespa正面回應了這一話題。 27日aespa舉辦了團隊首張常規專輯《Armageddon》的Showcase記者會，會上Karina透露已經聽說過相關事情，並稱：「我們只會對我們自己的活動竭盡全力，而且我們也很努力，有被大眾喜歡的部份，感謝大家這麼喜歡《Supernova》。 」



新歌〈Armageddon〉MV



aespa本次回歸與NewJeans時間差不多，Karina表示：「最近在後台碰到過NewJeans，我們還互相比心，她們說有好好看我們的舞台，（我們之間）絕對沒有大家所擔心的那些事情，大家都是好同事，相處得都不錯。」

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