泪目！厉旭结婚，Super Junior全员出动！拍三版大合影，粉丝按需收藏
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泪目！厉旭结婚，Super Junior全员出动！拍三版大合影，粉丝按需收藏

明星   2024年5月27日   星期一09:34   Tracy  

男团Super Junior成员厉旭与相恋四年的女友Ari举行非公开婚礼，昔日成员悉数出席见证幸福时刻，展现深厚友情。

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当天参加婚礼的人都和新郎、新娘拍摄了大合影，而这些照片与影片迅速的在各大论坛以及SNS流传开来，尤为引人注目的是除了Super Junior现任成员之外，就连前成员们强仁、金起范、韩庚等人也全都到齐。

从曝光照片中可以看到，除了新郎厉旭和新娘Ari之外，还有成员利特、金希澈、艺声、神童、银赫、东海、崔始源以及圭贤等人，这是9人版成员合照。

另外还流出了13人版以及15人版合影。 13人版中多出了已经暂停活动的李晟敏和已经退队的强仁、韩庚和金起范。

而15人版中，又多出了Super Junior-M的成员Henry和周觅。 SJ的所有成员见证了队友人生的重要幸福时刻，厉旭也在队友的祝福声中，迈向了新的人生。

看到三版合影的网友们纷纷表示：「考虑到了粉丝们的心情」、「周觅和韩庚，真的好久不见了」、「真的都来了，看来厉旭是个好人啊」、「很符合SJ，畅快」、「粉丝按心情挑选照片，不愧是SJ」、「厉旭啊，你一定要幸福啊，还有韩庚、周觅和起范，大发，剩下的3人我都不想提」、 「我的2代团啊，看到起范和周觅，眼泪要出来了」、「笑死我了，怎么想到这种方法的」、「超级感动」、「活久见系列（只要我活得久，就一定能看到）」、「无语但又好笑」、「超懂粉丝心理」等。

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