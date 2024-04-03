NewJeans台灣拍攝被指耍大牌，不僅封路還查路人手機！ADOR：網傳並非事實！最後竟是台灣方代替道歉

NewJeans日前在台灣拍攝，原本是一件美事，卻沒想到傳出「耍大牌」風波。

據台媒「ETtoday」和台灣PTT論壇稱，NewJeans在台灣某道路上拍攝時不僅沒有提前遞交申請，更有工作人員攔路、查路人手機。 據目睹拍攝現場的網友透露：「在附近停好車走下來就看到三台保母車想看下車的是誰，就被工作人員大聲的說請離開不要拍照，後來就有看到住附近的歐巴桑路過拍照，工作人員就去檢查手機，歐巴桑也乖乖給他看，對話內容是什麼我不知道，我只有看到這個行為」。 同時，網友還表示曾詢問工作人員是否有路權，對方也表示沒有。



總之事情很快就在台灣各大論壇上傳播開來，NewJeans工作人員高傲的態度引發廣大本地網友的不滿，大家紛紛表示：「怎麼可以查手機？」、「難道是黑幫嗎」、「比警察的權限還高」、「藝人是什麼官職嗎？」等。

事情愈演愈烈有韓媒報導了此事，對此NewJeans所屬經紀公司ADOR回應：「目前網路上流傳的內容並非事實，我司已向台灣市政府、警署申請了路權，在拍攝允許的範圍內進行了拍攝。 當時現場的工作人員舉著『請不要拍照』的警示牌，但依舊有人在拍照。 在這種情況下，（工作人員）慎重地要求他們刪除照片，大家都很配合。 當時拍攝現場完全不存在大聲呼叫和無禮的行為。 」



而台灣本次負責接洽NewJeans MV拍攝的「雷宮製作」則對外發表聲明致歉，表示：「臨演經紀網路招募文不當一事，此為本公司與和本公司簽約之演員經紀公司之責任，日後定將留意並提醒遵法辦理。而韓國女團及韓方拍攝相關人士對此招募po文一事全然不知情，且有支付合理費用。」

此外，NewJeans將於5月24日攜新專輯回歸，共收錄了包括主打曲《How Sweet》在內共四首歌曲。

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