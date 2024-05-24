Rocket Punch高桥朱里与Woollim娱乐合约到期退团

女团Rocket Punch之Weverse今早（24日）由公司Woollim娱乐发布公告宣布与朱里（JURI，高桥朱里）合约到期，Rocket Punch将以五人体制继续活动。

「过去一直同行的Rocket Punch成员朱里是外籍成员，合约期限不同，今（24日）结束了与本公司的经纪约，决定在各自的位置上为彼此的未来应援。本公司对长时间同型的朱里表达由衷感谢，也感谢一直给予我们始终如一关爱的粉丝们。对於往后会在各领域和大家见面的朱里，Woollim娱乐也会给予不间断的支持，亦希望大家不吝给予朱里支持与喜爱。」公告末尾并宣布Rocket Punch将以五人体制继续活动。



Rocket Punch 2019年由Woollim娱乐推出，成员包含朱里、莲熙、秀润、胤卿、素嬉与多玹，在韩国乐坛K-POP里有名气却从未大爆红，是不少粉丝心中的遗憾。〈BIM BAM BUM〉、〈BOUNCY〉、〈Ring Ring〉等歌都是他们的名曲。

而朱里全名高桥朱里，是日本知名女团AKB48出身，不到14岁便出道，在AKB48总选举中最高来到第11名。2018年朱里前往韩国参赛《PRODUCE 48》在韩国打开更高知名度，最终名次落在16名，虽未能以限定女团IZ*ONE出道，但她隔年便受到Woollim娱乐青睐，以韩国女团Rocket Punch出道。



去年朱里与队友莲熙、秀润一同参赛Mnet限定团选秀节目《Queendom Puzzle》，可惜以12名作收，不过队友莲熙顺利入选限定团EL7Z UP。藉著《Queendom Puzzle》的热度，Rocket Punch受更多观众认识，且在‎节目过后一个月便睽违一年回归，可惜从‎专辑销售量‎来看进步幅度并不大。



朱里离开Woollim娱乐、离开Rocket Punch，不少粉丝感到难过、不满Woollim娱乐没能好好经营Rocket Punch，但也有粉丝觉得朱里离开Woollim娱乐也好、祝福朱里。

▼Rocket Punch各社群最新贴文便是朱里昨日上传的Challenge影片，影片成为她在Rocket Punch最后身影，粉丝纷纷涌入留言表达不舍



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