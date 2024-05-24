朴敘俊新女友是小十歲美籍華裔？ 女方是藝術家兼模特，曾出演日本真人秀《雙層公寓》美國電影《女生要革命》

近日有網友目擊朴敘俊與女子同遊日本，兩人還在SNS分享同一地點拍攝的照片，引起戀愛猜測。 朴敘俊所屬社今日作出回應。

網友挖「同款證據」

朴敘俊最新女友是美籍華裔藝術家兼模特蘿倫·蔡。 本月18日有網友在日本拍到他與女子同行，女子外套和背包均與蘿倫·蔡本月9日在X（前Twitter）分享的街拍照中款式一致。





很快有人挖出更多同遊證據，例如朴敘俊本月10日在IG分享多張膠捲質感的照片，次日蘿倫·蔡在X（前Twitter）分享海邊照片、手中拿著膠捲相機，疑似朴敘俊照片就是女方相機所拍。





不止如此，朴敘俊本月14日在IG限動分享在日本拜訪Girls Don't Cry主理人Verdy的合照，蘿倫·蔡也在20日於IG限動PO出同一地點照片，可見兩人足跡大致一致。



Instagram story @/laurentsai pic.twitter.com/4wpjS1YeNL — lauren tsai pics (@laurentsaipics) May 19, 2024

蘿倫·蔡何許人也？

蘿倫·蔡1998年在美國出生，父親是華裔美國人、母親是歐裔美國人，擁有華人、意大利人、波蘭人、蘇格蘭人、德意志人等血統。 2014年在日本廣島交換留學、期間開始模特生涯，2016年高中畢業後出演日本真人秀《雙層公寓：夏威夷》受到矚目，隨後定居東京發展模特及藝術事業。



蘿倫·蔡熱愛繪畫，曾在美國夏威夷及日本東京都等地辦展、與時尚品牌Marc Jacobs合作聯名系列、出版素描簿等等，2019年出演美國電影《女生要革命》並擔任主角之一，個人IG帳號擁有103萬粉絲。



朴敘俊回應戀愛傳聞

對於戀愛猜測，朴敘俊所屬社今日回應稱：「朴敘俊最近在海外出席品牌活動，很多來自各領域的藝術家及相關人士都有獲邀參與。 對於與官方行程無關的私生活難以確認，敬請諒解。」

朴敘俊出道以來有過不少戀愛緋聞，例如演員白珍熙、朴敏英、YouTube網紅歌手xooos等，但一概以私生活為由不置可否。



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