「你們在交往嗎」《背著善宰跑》金惠奫羞喊：「歐巴你來回答」邊佑錫超肯定正面回應：「無可奉告」！

大家追完了《淚之女王》希望金秀賢與金智媛能夠原地結婚，接下來這一組也讓觀眾們有同樣的想法，就是《背著善宰跑》中愛得超辛苦的任素與善宰了，演員金惠奫與邊佑錫也合體來到張度練的節目中宣傳，兩人互動充滿粉紅泡泡。

5月24日張度練的YT頻道釋出了短短不到1分鐘的預告影片，是《背著善宰跑》的邊佑錫與金惠奫來到節目中，最近因為人氣火爆而引發話題的電視《背著善宰跑》，兩位主演也受到廣大觀眾們的喜愛，下週即將送上最終回，而兩人也一起來到張度練的節目中，張度練表示最近這兩位讓大家相當瘋狂，自己也很心動，還現場要求兩人四目相交對視一下，眼神一交流，粉紅泡泡讓張度練驚訝地摀著嘴巴。



金惠奫也表示自己感受到了一種新的情感，好像地球上只剩下她與邊佑錫兩個人，邊佑錫也說，好像處於只有他們兩人的空間裡，幸福的時候也會哭，每次這樣的時候就想背著金惠奫跑。兩人的回答讓現場工作人員都不禁發出驚訝的叫聲。



張度練更單刀直入問「你們在交往吧？對吧？對吧？」但金惠奫似乎早有準備，直接笑說「歐巴你來說明」，而邊佑錫也不加思索回應「無可奉告」，讓全場又再度驚呼了起來。邊佑錫更害羞地拿東西遮住眼睛說「我無法看向金惠奫了」，讓現場的粉紅泡泡四起，更讓觀眾們期待27日的播出。



《背著善宰跑》播出以來因話題性持續升高，連續7周在20-49歲群眾中佔領所有頻道同時段收視率第一名，將於5月28日播出最終回，在韓國也邀請粉絲們一起到電影院觀賞最終回的活動，黃牛票更炒高至原票價1000韓元的300倍，近期也設置了快閃店銷售週邊商品並提供粉絲們朝聖拍照。



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