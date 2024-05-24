朴叙俊新女友是小十岁美籍华裔？ 女方是艺术家兼模特，曾出演日本真人秀《双层公寓》美国电影《女生要革命》

近日有网友目击朴叙俊与女子同游日本，两人还在SNS分享同一地点拍摄的照片，引起恋爱猜测。 朴叙俊所属社今日作出回应。

网友挖「同款证据」

朴叙俊最新女友是美籍华裔艺术家兼模特萝伦・蔡。 本月18日有网友在日本拍到他与女子同行，女子外套和背包均与萝伦・蔡本月9日在X（前Twitter）分享的街拍照中款式一致。





很快有人挖出更多同游证据，例如朴叙俊本月10日在IG分享多张胶卷质感的照片，次日萝伦・蔡在X（前Twitter）分享海边照片、手中拿著胶卷相机，疑似朴叙俊照片就是女方相机所拍。





不止如此，朴叙俊本月14日在IG限动分享在日本拜访Girls Don't Cry主理人Verdy的合照，萝伦・蔡也在20日於IG限动PO出同一地点照片，可见两人足迹大致一致。



Instagram story @/laurentsai pic.twitter.com/4wpjS1YeNL — lauren tsai pics (@laurentsaipics) May 19, 2024

萝伦・蔡何许人也？

萝伦・蔡1998年在美国出生，父亲是华裔美国人、母亲是欧裔美国人，拥有华人、意大利人、波兰人、苏格兰人、德意志人等血统。 2014年在日本广岛交换留学、期间开始模特生涯，2016年高中毕业后出演日本真人秀《双层公寓：夏威夷》受到瞩目，随后定居东京发展模特及艺术事业。



萝伦・蔡热爱绘画，曾在美国夏威夷及日本东京都等地办展、与时尚品牌Marc Jacobs合作联名系列、出版素描簿等等，2019年出演美国电影《女生要革命》并担任主角之一，个人IG帐号拥有103万粉丝。



朴叙俊回应恋爱传闻

对於恋爱猜测，朴叙俊所属社今日回应称：「朴叙俊最近在海外出席品牌活动，很多来自各领域的艺术家及相关人士都有获邀参与。 对於与官方行程无关的私生活难以确认，敬请谅解。」

朴叙俊出道以来有过不少恋爱绯闻，例如演员白珍熙、朴敏英、YouTube网红歌手xooos等，但一概以私生活为由不置可否。



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