你們要拿來做什麼？ 男MC把Oh My Girl成員喝過的水瓶分給男觀眾！韓網怒罵：瘋了，骯髒無底線
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你們要拿來做什麼？ 男MC把Oh My Girl成員喝過的水瓶分給男觀眾！韓網怒罵：瘋了，骯髒無底線

明星   2024年5月24日   星期五10:27   Tracy  

（封面圖源：IG@오마이걸 OH MY GIRL）

又到了一年一度韓國大學校園慶典時期，不少大學都會邀請偶像團體出席校內活動，女團Oh My Girl受邀參加了鮮文大學的慶典，沒想到卻發生了一件令人不愉快的事情。

有網友拍下了一段Oh My Girl演出結束後的影片，男主持人在幾瓶水中挑來挑去，而這些都是成員們喝過的水，之後男主持人甚至將水瓶分給台下的男觀眾，影片中還錄下女生厭惡的聲音，表示「為什麼啊」、「太髒了」。 很快有網友揭露：「對方不是專業主持人，只是學校方面的人而已，只要是鮮文大學的學生都知道他是誰，連畢業生都認識他...... 拿到禮物的人中有一個人說根本不知道是什麼，出來就扔掉了。」

影片在韓網論壇theqoo上發酵後引來不少網友的圍觀和議論，眾人紛紛指責男主持人毫無底線，痛罵：「太噁心了」、「應該告他」、「麻煩下次請主持人先看看人品」、「主持人是瘋了嗎？」 、「起雞皮疙瘩了」、「這不算是性騷擾嗎？ 太髒了」、「瘋了嗎？ 這還是2024年嗎？」 等。

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