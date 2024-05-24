你们要拿来做什么？ 男MC把Oh My Girl成员喝过的水瓶分给男观众！韩网怒骂：疯了，肮脏无底线
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你们要拿来做什么？ 男MC把Oh My Girl成员喝过的水瓶分给男观众！韩网怒骂：疯了，肮脏无底线

明星   2024年5月24日   星期五10:27   Tracy  

（封面图源：IG@오마이걸 OH MY GIRL）

又到了一年一度韩国大学校园庆典时期，不少大学都会邀请偶像团体出席校内活动，女团Oh My Girl受邀参加了鲜文大学的庆典，没想到却发生了一件令人不愉快的事情。

有网友拍下了一段Oh My Girl演出结束后的影片，男主持人在几瓶水中挑来挑去，而这些都是成员们喝过的水，之后男主持人甚至将水瓶分给台下的男观众，影片中还录下女生厌恶的声音，表示「为什么啊」、「太脏了」。 很快有网友揭露：「对方不是专业主持人，只是学校方面的人而已，只要是鲜文大学的学生都知道他是谁，连毕业生都认识他...... 拿到礼物的人中有一个人说根本不知道是什么，出来就扔掉了。」

影片在韩网论坛theqoo上发酵后引来不少网友的围观和议论，众人纷纷指责男主持人毫无底线，痛骂：「太恶心了」、「应该告他」、「麻烦下次请主持人先看看人品」、「主持人是疯了吗？」 、「起鸡皮疙瘩了」、「这不算是性骚扰吗？ 太脏了」、「疯了吗？ 这还是2024年吗？」 等。

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