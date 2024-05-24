劉在錫與aespa的Winter和Karina一起拍新歌cha舞蹈挑戰，網上反應：一定忍笑的很辛苦XD

【影片】大神和女神們的相遇，用這樣的方式合體，真的是太讓人意想不到了～～～！

人氣女團aespa這一次以新歌〈Supernova〉回歸並登上了劉在錫的網路節目《藉口罷了》（藉口GO），訪談過程相當歡樂，得知消息的粉絲們也相當期待剪輯後的節目播出。





在此之前，aespa 公開成員 Winter & Karina 合體劉在錫，一起拍攝了新歌的舞蹈挑戰（challenges），在網上獲得了熱烈的討論：「劉在錫很完美的理解了這段舞蹈」、「雖然兩位成員很美，但我一直被劉在錫的臉給吸引」、「成員們一定忍笑的很辛苦吧XD」、「她們可以上一下《Running Man》嗎？」、「這樣的互動太可愛啦～」、「天啊，真的太有趣了！」、「感謝大神配合宣傳」、「我有新的梗圖（表情包）了」、「其實還蠻期待劉在錫認真跳舞的」、「感覺就像是女兒教爸爸現在在流行什麼的影片」

▼〈Supernova〉challenge影片：



另外，Winter 和 Karina 出演的《藉口罷了》節目預計在5月30日下週四中午12點播出。

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