綽號「五百元」的NMIXX海嫄懂伍佰！貼文播〈Last Dance〉湧進台灣人留言

NMIXX上週末18、19日連兩天在台灣開唱，除了自身歌曲也帶來多首中文歌曲，獲得台灣NSWER（粉絲）高度讚賞，而隊長海嫄（Haewon）的一篇發文也相當有Sense的貼近台灣，湧入台灣人留言。

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19日，海嫄在NMIXX官方IG發了前一天播出的《認識的哥哥》，她做客的幕後照，她只是tag《認識的哥哥》並發了幾個表情符號表示自己入學認哥高校，而亮點是……她用的配樂是伍佰〈Last Dance〉！



台灣NSWER湧入留言「他是不是知道他叫五百元」、「五百元聽伍佰，真的南韓第一人」、「？五百元你還好嗎」、「不用真的伍佰……」、「伍佰跟500元夢幻聯動」……等等。



海嫄的本名「吳海嫄오해원」正諧音「五百元오백원」，有其他NSWER提出海嫄出道早期早就公開說過小時候同學就幫她取了綽號「五百元」，所以她絕對知道自己叫五百元。而在台灣時，海嫄剛好用自己的綽號自嘲，點播了伍佰的歌，非常「懂用」也讓NSWER覺得很神奇，或許是因為台劇《想見你》的關係？



其實NMIXX去年來台就曾獻唱過《想見你》名OST〈想見你想見你想見你〉，而這一次唱了五月天版本〈第一天〉（原唱孫燕姿）又唱了A-Lin的〈摯友〉，網路上也有NSWER笑說海嫄播伍佰，那智友（Jiwoo）會不會也知道自己唱了和本身名字諧音的〈摯友〉呢？

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