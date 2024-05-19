人氣女團NMIXX完美演繹超高難度中文歌「第一天」掀高潮！愛上「這味」台灣美食揪粉絲一起吃臭豆腐！

被譽為是韓流「新生代泰坦級怪物女團」的NMIXX，其成員六人Haewon（海嫄）、Lily（朴珍）、Sullyoon（侖娥）、Bae（真率）、Jiwoo（智友）、Kyujin（圭珍）已是第二次來台，本次演出在開賣後即兩場全完售，舞台實力有目共睹，連續兩日她們更以大學校園為主題與六千名粉絲們同樂。







NMIXX以一襲藍白色儀隊服裝登場，氣勢驚人，帶來兩首人氣金曲「TANK」與「Soñar」，也歡迎所有粉絲一起加入NMIXX大學，成員們從自我介紹就展現可愛魅力，一舉一動都引來全場尖叫聲不斷，更給大家不少TMI，圭珍表示愛上了台灣的地瓜，侖娥也表示真的非常美味，Lily則表示自己品嘗了水果芭樂，還想挑戰芭樂加辣椒粉的新吃法，不過被台下粉絲們勸退。她們也表示想嘗試台灣獨特的臭豆腐，更邀約粉絲NSWER們在演出結束後一起去嘗試!









NMIXX接下來換上了運動休閒風的服裝，分成兩小隊挑戰隨機舞蹈，爭取進入校園熱舞社。接連帶來許多女團如ITZY、(G)idol、夫碩順等經典名曲的舞步，不僅是自己的歌曲，其他舞曲也難不倒NMIXX，其中兩天向前輩致敬的歌單上，第一日帶來了太蒂徐的「Twinkle」、ITZY的「WANNABE」與少女時代的「I GOT A BOY」，5/19則是橙子焦糖的「Catallena」、TWICE的「YES or YES」。









熟悉的前奏一下更是令全場歡聲雷動，NMIXX帶來超高難度的中文歌曲，由孫燕姿演唱的「第一天」，字數很多節奏又非常快，但NMIXX六位成員卻唱得相當標準，完美演出，讓粉絲們感到她們的滿滿心意。安可橋段更帶來另一首抒情中文歌曲，由A-lin演唱的「摯友」，展現中文歌曲實力，讓粉絲們相當驚喜。









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