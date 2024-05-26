OMG，剛剛一位超級大帥哥從身邊跑過！竟然是車銀優啊

立夏之後的韓國，白天氣溫已經升高至30度，藍天白雲非常適合戶外玩樂。 某個週六，不少市民在一群跑步的人中發現了一名無敵帥氣的年輕男人。

這兩日的韓網SNS上很多市民都公開了在江陵鏡浦湖邊跑步的帥哥的照片，他身材高挑，穿著肉粉色的運動T恤和黑色短褲，雕塑般立體精緻的外貌尤為吸睛。 仔細一看原來是「統一飯圈審美」的絕世大帥哥車銀優啊。 作為某品牌代言人的他參加了品牌方主辦的越野跑活動。



마라톤 뛰는 차은우 봐도봐도 신기하네 pic.twitter.com/4wt2uVv0eB — story (@cew_story) May 18, 2024

뒤에 남성분들 차은우한테 입덕하신듯 pic.twitter.com/lTMH0D5guW — story (@cew_story) May 18, 2024

車銀優和粉絲們一起參加了活動，並和氣地與其他選手合影留念。 有在場的路人在網路上分享稱：「他帥得不像個真人」、「他彷彿一個人在拍電影」、「完全就是個王子」、「一個帥哥從我身邊跑過，沒想到居然是車銀優啊」、「我居然和車銀優一起跑步，媽媽，我的人生成功了」等。

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