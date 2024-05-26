OMG，刚刚一位超级大帅哥从身边跑过！竟然是车银优啊
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OMG，刚刚一位超级大帅哥从身边跑过！竟然是车银优啊

明星   2024年5月26日   星期日10:13   Tracy  

（封面图源：IG@eunwo.o_c）

立夏之后的韩国，白天气温已经升高至30度，蓝天白云非常适合户外玩乐。 某个周六，不少市民在一群跑步的人中发现了一名无敌帅气的年轻男人。

这两日的韩网SNS上很多市民都公开了在江陵镜浦湖边跑步的帅哥的照片，他身材高挑，穿著肉粉色的运动T恤和黑色短裤，雕塑般立体精致的外貌尤为吸睛。 仔细一看原来是「统一饭圈审美」的绝世大帅哥车银优啊。 作为某品牌代言人的他参加了品牌方主办的越野跑活动。

车银优和粉丝们一起参加了活动，并和气地与其他选手合影留念。 有在场的路人在网路上分享称：「他帅得不像个真人」、「他彷佛一个人在拍电影」、「完全就是个王子」、「一个帅哥从我身边跑过，没想到居然是车银优啊」、「我居然和车银优一起跑步，妈妈，我的人生成功了」等。

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