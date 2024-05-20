二搭CP的好處是什麼？新劇《都會實現嗎》台詞排練：金宇彬&秀智「雙手緊牽」合照甜過頭~

金編新作《都會實現嗎》確定在 Netflix 製作播放，金宇彬和秀智7年再次合作也引發熱烈關注！！

全新韓劇《都會實現嗎》公開了男女主角金宇彬和裴秀智同框的最新合照，讓粉絲們都相當期待~。

《都會實現嗎》由《雞不可失》、《浪漫的體質》的導演李炳憲與《黑暗榮耀》的編劇金銀淑合作打造，講述中斷職涯千年、情感過剩的精靈（金宇彬 飾），和情感上有缺陷的佳英（秀智 飾）相遇，他們掌握著對方的生死大權，以不確定是「幸運」還是「懲罰」的三個願望所展開了一場奇幻浪漫喜劇。



▼金宇彬飾演的「精靈（Genie）」是千年後再度甦醒的燈神，經歷了前所未有的轉變，時常因為太有同理心而過度投入情感，很容易情緒化的角色。



▼秀智飾演的「佳英」意外解放了精靈，是一個沒血沒淚、沒有感情的人類，在情感表達上有著嚴重的缺陷。



劇中主演還有安恩真、盧相鉉、高圭弼、李周英以及宋慧喬特別出演，從演員到製作團隊都有相當多的實力派加盟。目前以今年播出為目標，積極準備中。



PS：兩人上一次搭檔的作品是2016年KBS的韓劇《任意依戀》。

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