《背著善宰跑》EP.13先公開！邊佑錫＆金惠奫在遊樂園約會，兩人還被工作人員誤會在Kiss？

由邊佑錫、金惠奫主演的熱播劇《背著善宰跑》即將在今晚播出 EP.13，兩人將帶來『離別前幸福的最後一次約會」。

先公開影片中，爲了慶祝任素（金惠奫 飾）的生日，兩人相約一起去搭摩天輪，而柳善宰（邊佑錫 飾）因為購買生日蛋糕而急忙跑來。接著柳善宰點了蠟燭對她說：「生日快樂！」任率則說：「你得唱歌啊！」柳善宰就開始唱生日快樂歌。



柳善宰還把驚喜禮物偷偷放在任素右邊口袋，要她把手伸進去看看，口袋裡的盒子是一條項鍊。任素打開後露出微妙的表情，柳善宰說：「爲什麼不說話？妳不喜歡嗎？」任素回答說：「不～因爲太漂亮了，我都說不出話來了。」



接著，任素要求現在戴上項鍊，柳善宰就到她身旁要幫忙，但...一直扣不上，還碎念：「為什麼戴不上？我看電視劇不是都一下子就戴上了啊！」這時...摩天輪剛好結束了，工作人員誤以爲兩人親親，就對著他們說：「什麼啊？我免費再送你們一圈，祝你們度過美好的時間，你們繼續...啾啾啾啾。」任素也露出害羞的表情。

선재 업고 튀어 13화 선공개!!!

김혜윤 위해 대관람차에서 생일 축하 이벤트 열어주는 변우석 (ft.13바퀴 서비스 앙 대!)



어머 류선재 서윗해라 pic.twitter.com/BgTyYwQiL0 — 뿌둥 (@_U_topia__) May 19, 2024

此外，還公開任素和柳善宰在遊樂園約會的照片，製作組也表示：「今天（20日）任素和柳善宰將以各自的方式守護彼此，請關注只看著對方純真、懇切的愛情的他們，能否用愛的力量再次改變未來。」香港觀眾可在黃VIU煲劇平臺同日追看！



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