【韓網熱門】結算為零的出道七年女團

女團fromis_9昨日直播，粉絲看過後在X（前Twitter）PO文表達不滿：

「今天成員們說了很多大膽的話，賽綸說已經不抱一絲希望、娜炅說想要拿到第一次結算、知宣說想穿新衣服... 等等。 說了很多，但我們卻什麼都做不了，真的太難過。」

「據說沒拿到結算... 太不像話了吧？ 公司應該不會垃圾到這程度吧？ ps.好像是真的哎...」

*小編找到網友分享的直播片段，娜炅說：「我啊！想在今年之內拿到第一次結算！」其他成員的反應是「啊哈哈哈哈」大笑、拍墻、倒在桌子上、豎起大拇指、喊「好熱啊」。



韓國網友評論：

1. 她們蠻有名的，居然一次也沒有收到結算嗎？

2. 之前不是有成員約滿離開嗎，早知道應該一起走... C8怎麼能這樣

3. 她們出演很多活動、演唱會規模也不小，居然都沒收到結算

4. 沒收到結算為何續約？

5. 前不久還有成員在直播說「我們也有粉絲、好想活動啊」，這公司怎麼回事

6. 所以7年都是無薪工作嗎？

7. fromis_9都是素人出道沒有練習生教育費，理應很快就拿到結算啊

8. 重播影片上載了，但提到結算的部份被剪掉...

9. 應該說的是簽到HYBE之後還沒收到結算吧

10. 是說今年還沒收到結算吧？ 之前有成員說拿到結算後給父母買禮物了啊

11. 如果連fromis_9都拿不到結算的話，獲得結算的偶像團究竟能有幾組啊？

12. 不可能，我家偶像狀態不好時也2年就拿到結算了

13. 成績不如fromis_9的中小企業女團也有收到結算啊，公司在幹嘛...

14. 演唱會門票20萬韓元，錢都給誰了？

15. 每次看到偶像結算的話題都感到神奇，能支持生活嗎？ 跟父母要零用錢嗎？

16. 這7年靠什麼生活？ 公司就算要還債，也要給工作的人最低薪酬吧

出處：https：//theqoo.net/hot/3235545251

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