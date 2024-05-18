2NE1迎出道15週年「驚喜合體」！韓媒爆CL和梁鉉錫秘密見面，是為了要重組？YG這樣回應

爲了紀念 2NE1 出道15週年（5月17日），朴春、Dara、CL 和 Minzy 4名成員再次相聚一起拍攝團體照，

公開的照片中，成員統一穿著黑色服裝，以個性強烈髮型和妝容，散發著「4人4色」的魅力。這是繼2022年《Coachella﻿ 科切拉音樂節》之後，時隔2年多再次看到 2NE1 的團體照，是成員們為了迎接出道15週年，想和粉絲們一起留下像禮物一樣的照片作爲紀念。



隊長 CL 表示：「 BLACKJACK（2NE1粉絲名）和 GZB，大家好。好久不見，爲了紀念5月17日我們的15歲生日，希望能和喜歡我們、支持我們，和一起笑著哭著守護 2NE1 的所有人一起回憶，時隔很久以 2NE1 的身份站在鏡頭前。雖然也有時間的流逝也不變的神祕感，但是隨著時間流逝，能夠感受到一起變化和成長的東西根深蒂固美麗的日子。」

此外，據韓媒 osen 報導，演藝界相關人士透露，CL 最近和YG總製作人梁鉉錫進行久違的會面，進行長時間的交談。因此有人猜測兩人的見面，是否與迎來出道15週年的 2NE1 有關。對此，YG 方面則回應：「因為是個人的見面，所以很難確認。」





2NE1 在2009年5月17日出道，演唱過〈Fire〉、〈I Don't Care〉、〈Can't Nobody〉、〈Lonely〉、〈I Am the Best〉、〈Missing You〉、〈Come Back Home〉等眾多熱門歌曲。在2016年11月解散，成員們全部離開 YG 進行活動。



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