【韩网热门】结算为零的出道七年女团

女团fromis_9昨日直播，粉丝看过后在X（前Twitter）PO文表达不满：

「今天成员们说了很多大胆的话，赛纶说已经不抱一丝希望、娜炅说想要拿到第一次结算、知宣说想穿新衣服... 等等。 说了很多，但我们却什么都做不了，真的太难过。」

「据说没拿到结算... 太不像话了吧？ 公司应该不会垃圾到这程度吧？ ps.好像是真的哎...」

*小编找到网友分享的直播片段，娜炅说：「我啊！想在今年之内拿到第一次结算！」其他成员的反应是「啊哈哈哈哈」大笑、拍墙、倒在桌子上、竖起大拇指、喊「好热啊」。



韩国网友评论：

1. 她们蛮有名的，居然一次也没有收到结算吗？

2. 之前不是有成员约满离开吗，早知道应该一起走... C8怎么能这样

3. 她们出演很多活动、演唱会规模也不小，居然都没收到结算

4. 没收到结算为何续约？

5. 前不久还有成员在直播说「我们也有粉丝、好想活动啊」，这公司怎么回事

6. 所以7年都是无薪工作吗？

7. fromis_9都是素人出道没有练习生教育费，理应很快就拿到结算啊

8. 重播影片上载了，但提到结算的部份被剪掉...

9. 应该说的是签到HYBE之后还没收到结算吧

10. 是说今年还没收到结算吧？ 之前有成员说拿到结算后给父母买礼物了啊

11. 如果连fromis_9都拿不到结算的话，获得结算的偶像团究竟能有几组啊？

12. 不可能，我家偶像状态不好时也2年就拿到结算了

13. 成绩不如fromis_9的中小企业女团也有收到结算啊，公司在干嘛...

14. 演唱会门票20万韩元，钱都给谁了？

15. 每次看到偶像结算的话题都感到神奇，能支持生活吗？ 跟父母要零用钱吗？

16. 这7年靠什么生活？ 公司就算要还债，也要给工作的人最低薪酬吧

出处：https：//theqoo.net/hot/3235545251

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